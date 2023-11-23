https://ria.ru/20231123/tiraspol-1911448852.html

Центральной улице в Тирасполе вернули дореволюционное название

Центральной улице в Тирасполе вернули дореволюционное название - РИА Новости, 23.11.2023

Центральной улице в Тирасполе вернули дореволюционное название

Депутаты тираспольского горсовета в четверг проголосовали за возврат исторического названия Покровская центральной улице Тирасполя, сообщил телеканал "Первый... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:35

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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты тираспольского горсовета в четверг проголосовали за возврат исторического названия Покровская центральной улице Тирасполя, сообщил телеканал "Первый Приднестровский". С 1921 года улица носила название 25 Октября. Председатель тираспольского горсовета Вадим Дони пояснил, что речь идет не о переименовании улицы, а о возврате ее исторического названия. "Проводилась большая информационная работа со всеми заинтересованными людьми: гражданами, проживающими на этой улице, с руководителями офисов и компаний, расположенных на центральной улице. Говорилось о том, что есть достаточно времени для переоформления документов. Не обязательно с завтрашнего дня бежать и все переоформлять, нет такой цели", - уточнил Дони. Глава Тирасполя Олег Довгопол отметил, что в течение 10 лет сохранится двойное название: 25 Октября и Покровская. В официальных документах улица будет отмечаться как Покровская. Таблички с двойным названием появятся в 2024 году. "Мы постарались применить абсолютно мягкий механизм. Это 10-летний этап перехода. Плюс мы будем рассматривать компенсации малоимущим гражданам при переоформлении документов. Возврат улице ее исторического названия – это не веяние времени. Это историческая справедливость", - сказал мэр.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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