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Центральной улице в Тирасполе вернули дореволюционное название - РИА Новости, 23.11.2023
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20:35 23.11.2023 (обновлено: 20:56 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/tiraspol-1911448852.html
Центральной улице в Тирасполе вернули дореволюционное название
Центральной улице в Тирасполе вернули дореволюционное название - РИА Новости, 23.11.2023
Центральной улице в Тирасполе вернули дореволюционное название
Депутаты тираспольского горсовета в четверг проголосовали за возврат исторического названия Покровская центральной улице Тирасполя, сообщил телеканал "Первый... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:35
2023-11-23T20:56
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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты тираспольского горсовета в четверг проголосовали за возврат исторического названия Покровская центральной улице Тирасполя, сообщил телеканал "Первый Приднестровский". С 1921 года улица носила название 25 Октября. Председатель тираспольского горсовета Вадим Дони пояснил, что речь идет не о переименовании улицы, а о возврате ее исторического названия. "Проводилась большая информационная работа со всеми заинтересованными людьми: гражданами, проживающими на этой улице, с руководителями офисов и компаний, расположенных на центральной улице. Говорилось о том, что есть достаточно времени для переоформления документов. Не обязательно с завтрашнего дня бежать и все переоформлять, нет такой цели", - уточнил Дони. Глава Тирасполя Олег Довгопол отметил, что в течение 10 лет сохранится двойное название: 25 Октября и Покровская. В официальных документах улица будет отмечаться как Покровская. Таблички с двойным названием появятся в 2024 году. "Мы постарались применить абсолютно мягкий механизм. Это 10-летний этап перехода. Плюс мы будем рассматривать компенсации малоимущим гражданам при переоформлении документов. Возврат улице ее исторического названия – это не веяние времени. Это историческая справедливость", - сказал мэр.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, тирасполь, молдавия
В мире, Тирасполь, Молдавия
Центральной улице в Тирасполе вернули дореволюционное название

Центральной улице в Тирасполе вернули дореволюционное название Покровская

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПамятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе
Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты тираспольского горсовета в четверг проголосовали за возврат исторического названия Покровская центральной улице Тирасполя, сообщил телеканал "Первый Приднестровский".
С 1921 года улица носила название 25 Октября.
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Председатель тираспольского горсовета Вадим Дони пояснил, что речь идет не о переименовании улицы, а о возврате ее исторического названия.
"Проводилась большая информационная работа со всеми заинтересованными людьми: гражданами, проживающими на этой улице, с руководителями офисов и компаний, расположенных на центральной улице. Говорилось о том, что есть достаточно времени для переоформления документов. Не обязательно с завтрашнего дня бежать и все переоформлять, нет такой цели", - уточнил Дони.
Глава Тирасполя Олег Довгопол отметил, что в течение 10 лет сохранится двойное название: 25 Октября и Покровская. В официальных документах улица будет отмечаться как Покровская. Таблички с двойным названием появятся в 2024 году.
"Мы постарались применить абсолютно мягкий механизм. Это 10-летний этап перехода. Плюс мы будем рассматривать компенсации малоимущим гражданам при переоформлении документов. Возврат улице ее исторического названия – это не веяние времени. Это историческая справедливость", - сказал мэр.
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