https://ria.ru/20231123/tanki-1911352048.html

Швейцария и ФРГ подписали договор о продаже 25 танков Leopard 2

Швейцария и ФРГ подписали договор о продаже 25 танков Leopard 2 - РИА Новости, 23.11.2023

Швейцария и ФРГ подписали договор о продаже 25 танков Leopard 2

Федеральное управление вооружений Швейцарии Armasuisse и немецкая компания Rheinmetall подписали в четверг контракт на продажу Берном 25 танков Leopard 2... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:48

2023-11-23T14:48

2023-11-23T14:48

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ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Федеральное управление вооружений Швейцарии Armasuisse и немецкая компания Rheinmetall подписали в четверг контракт на продажу Берном 25 танков Leopard 2 Берлину на следующий день после получения разрешения от правительства Швейцарии, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В среду Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard 2A4, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину. Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш уточнил РИА Новости, что Германия просто дала Швейцарии письменное обещание не отправлять на Украину 25 танков Leopard 2, проданных Берном. "После получения разрешения на экспорт 25 танков типа Leopard 2, выданного федеральным советом, Федеральное управление вооружений Armasuisse и немецкая компания-производитель Rheinmetall Landsysteme GmbH подписали договор купли-продажи. Помимо продажной цены, этот договор включает заказы для швейцарской промышленности, а также льготы для действующего парка Leopard 2 швейцарской армии", - говорится в документе. Ведомство добавляет, что контракт предусматривает, что компания Rheinmetall быстро приступит к перевозке 25 танков в Германию по железной дороге. Сумма контракта в заявлении не уточняется. В феврале глава минэкономики Германии Роберт Хабек и министр обороны ФРГ Борис Писториус обратились к швейцарскому минобороны с письменной просьбой о перепродаже части списанных танков немецкой компании-производителю Rheinmetall. Как сообщалось, они заверили, что танки не будут направлены на Украину, а останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для удовлетворения собственных потребностей. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария , ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911252368.html

https://ria.ru/20231122/sekret-1910953192.html

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