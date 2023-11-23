https://ria.ru/20231123/tambovskaya_ekonomika-1911423788.html

Тамбовская экономика демонстрирует позитивную динамику с начала года

Тамбовская экономика демонстрирует позитивную динамику с начала года - РИА Новости, 23.11.2023

Тамбовская экономика демонстрирует позитивную динамику с начала года

По итогам девяти месяцев текущего года промышленность, сельское хозяйство, строительство в Тамбовской области показывают рост в сравнении с 2022 годом, что... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:27

2023-11-23T18:27

2023-11-23T18:27

тамбовская область

тамбовская область

экономика

промышленность

строительство

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По итогам девяти месяцев текущего года промышленность, сельское хозяйство, строительство в Тамбовской области показывают рост в сравнении с 2022 годом, что позитивно сказывается на социально-экономической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Объем промышленного производства вырос на 8,5%, этот показатель соответствует девятому месту по ЦФО. Динамику в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств, доля которых превышает 92%. Более половины в структуре обрабатывающего сектора занимают пищевые производства (растительные масла, сыры, мука и сахар). Стоимость валовой продукции сельского хозяйства увеличилась на 18,1%, в основном за счет роста урожая подсолнечника (в 6,2 раза), сахарной свеклы (на 67,7%), зерновых и зернобобовых культур (на 6,4%). Рост валового сбора связан с темпами уборочных работ и более высокой урожайностью по сравнению с прошлым годом. Таких результатов аграрии достигли за счет обновления техники, увеличения внесения удобрений в почву на 10% и применения новейших технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе под контролем беспилотников. По итогам девяти месяцев текущего года Тамбовская область занимает в России пятое место по производству мяса скота и птицы (в живом весе), говорится в сообщении. В области действуют две крупные птицефабрики бройлерного направления общей мощностью 300 тысяч тонн мяса птицы в живом весе, одно предприятие по производству мяса индейки в количестве 80 тысяч тонн в живом весе, четыре предприятия по производству мяса свинины в объеме 260 тысяч тонн. Несмотря на уход с российского рынка зарубежных компаний, благодаря программам импортозамещения в области за последние три года наблюдается рост объемов промышленного производства. Он был обеспечен в основном за счет металлообрабатывающей, химической отраслей промышленности, производства электронных и оптических изделий, товаров из кожи. Тамбовстат также зафиксировал хорошую динамику по вводу жилья. За девять месяцев текущего года построено и введено в эксплуатацию 356,6 тысячи квадратных метров. Более 67% домов — индивидуальные. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ввод жилья увеличился на 13,3%. По темпам роста регион занимает четвертое место, а по общей площади жилья в среднем на одного жителя - пятое место в ЦФО. Такая позитивная ситуация в экономике отразилась и на социальных показателях. Уровень зарегистрированной безработицы на Тамбовщине составил 0,4% (0,5% на 1 октября 2022 года). Большое внимание региональное правительство уделяет росту зарплат. Средний размер заработной платы вырос на 115,6% и достиг 42396 рублей. Потребительский рынок региона характеризуется как устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного насыщения и положительную динамику развития. За последние три года оборот розничной торговли увеличился на 17%. Тамбовская область продолжает занимать лидирующее положение по развитию инфраструктуры рыночной и ярмарочной торговли. "Достигнутые показатели социально-экономического развития отразились и на доходах консолидированного бюджета, который на 1 октября этого года вырос на 10% к уровню прошлого года и превысил 59 миллиардов рублей. Основными источниками дохода неизменно являются налоговые и неналоговые доходы, доля которых составляет почти 62%. Благодарю предприятия и организации, граждан, которые являются добросовестными налогоплательщиками. Все это позитивно отражается на качестве жизни населения региона", - сказал глава области Максим Егоров.

https://ria.ru/20231114/byudzhet-1909444207.html

тамбовская область

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тамбовская область, экономика, промышленность, строительство