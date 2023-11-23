https://ria.ru/20231123/svetov-1911442560.html

МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*

МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова* - РИА Новости, 23.11.2023

МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*

МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:46

2023-11-23T19:46

2023-11-23T21:14

россия

михаил светов

общество

степан бандера

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова*, следует из базы ведомства."Михаил Светов*, 4.1.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указывается в карточке.В августе источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что против блогера возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за исполнение песни про Степана Бандеру для подписчиков своего канала. Кроме того, как рассказали агентству в пресс-службе Савеловского суда Москвы, политика оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредставление в уполномоченный орган иноагентской отчетности.Михаил Светов* — блогер, политик, либертарианец, один из организаторов многотысячного митинга против блокировки Telegram в 2018 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231123/shtrafy-1911434574.html

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россия, михаил светов, общество, степан бандера, москва