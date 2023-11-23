https://ria.ru/20231123/svetov-1911442560.html
МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*
МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова* - РИА Новости, 23.11.2023
МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*
МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:46
2023-11-23T19:46
2023-11-23T21:14
россия
михаил светов
общество
степан бандера
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155583/48/1555834872_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_5c03f6ee0b3765eaf63f051a656c0ad6.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова*, следует из базы ведомства."Михаил Светов*, 4.1.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указывается в карточке.В августе источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что против блогера возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за исполнение песни про Степана Бандеру для подписчиков своего канала. Кроме того, как рассказали агентству в пресс-службе Савеловского суда Москвы, политика оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредставление в уполномоченный орган иноагентской отчетности.Михаил Светов* — блогер, политик, либертарианец, один из организаторов многотысячного митинга против блокировки Telegram в 2018 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231123/shtrafy-1911434574.html
https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155583/48/1555834872_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_31af912294ea00e9025e46b842af3126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил светов, общество, степан бандера, москва
Россия, Михаил Светов, Общество, Степан Бандера, Москва
МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*
МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова по статье УК
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова*, следует из базы ведомства.
"Михаил Светов*, 4.1.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указывается в карточке.
За распространение материалов иноагентов будут штрафовать на 300-500 тысяч
В августе источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что против блогера возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за исполнение песни про Степана Бандеру
для подписчиков своего канала.
Кроме того, как рассказали агентству в пресс-службе Савеловского суда Москвы, политика оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредставление в уполномоченный орган иноагентской отчетности.
Михаил Светов* — блогер, политик, либертарианец, один из организаторов многотысячного митинга против блокировки Telegram
в 2018 году.
Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.