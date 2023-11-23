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МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова* - РИА Новости, 23.11.2023
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19:46 23.11.2023 (обновлено: 21:14 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/svetov-1911442560.html
МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*
МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова* - РИА Новости, 23.11.2023
МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*
МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:46
2023-11-23T21:14
россия
михаил светов
общество
степан бандера
москва
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова*, следует из базы ведомства."Михаил Светов*, 4.1.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указывается в карточке.В августе источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что против блогера возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за исполнение песни про Степана Бандеру для подписчиков своего канала. Кроме того, как рассказали агентству в пресс-службе Савеловского суда Москвы, политика оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредставление в уполномоченный орган иноагентской отчетности.Михаил Светов* — блогер, политик, либертарианец, один из организаторов многотысячного митинга против блокировки Telegram в 2018 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231123/shtrafy-1911434574.html
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россия, михаил светов, общество, степан бандера, москва
Россия, Михаил Светов, Общество, Степан Бандера, Москва
МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*

МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова по статье УК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Светов*
Михаил Светов* - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Светов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Михаила Светова*, следует из базы ведомства.
"Михаил Светов*, 4.1.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указывается в карточке.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
За распространение материалов иноагентов будут штрафовать на 300-500 тысяч
Вчера, 19:06
В августе источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что против блогера возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за исполнение песни про Степана Бандеру для подписчиков своего канала.
Кроме того, как рассказали агентству в пресс-службе Савеловского суда Москвы, политика оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредставление в уполномоченный орган иноагентской отчетности.
Михаил Светов* — блогер, политик, либертарианец, один из организаторов многотысячного митинга против блокировки Telegram в 2018 году.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Иноагенты ни разу не заявляли, что служат России, рассказал глава Минюста
Вчера, 12:29
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
РоссияМихаил СветовОбществоСтепан БандераМосква
 
 
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