https://ria.ru/20231123/sud-1911422876.html

В Крыму приговорили участника незаконного нацбатальона к 5,5 года тюрьмы

В Крыму приговорили участника незаконного нацбатальона к 5,5 года тюрьмы - РИА Новости, 23.11.2023

В Крыму приговорили участника незаконного нацбатальона к 5,5 года тюрьмы

Раздольненский районный суд Крыма приговорил гражданина Украины - участника запрещённого в РФ незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:22

2023-11-23T18:22

2023-11-23T18:23

происшествия

украина

россия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Раздольненский районный суд Крыма приговорил гражданина Украины - участника запрещённого в РФ незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. "Суд приговорил гражданина Украины 2000 года рождения, к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, за участие в деятельности незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, - говорится в сообщении. Суд установил, что подсудимый в январе 2019 года добровольно прибыл в расположенный вблизи населённого пункта Чонгар Генического района Херсонской области лагерь незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Подсудимый принимал активное участие в деятельности формирования, получал денежное довольствие, был обеспечен форменным обмундированием. О своём добровольном прекращении участия в формировании не заявлял, говорится в сообщении. Сообщается, что подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231122/prigovor-1911079648.html

https://ria.ru/20231122/prigovor-1910963674.html

https://ria.ru/20231121/sud-1910840285.html

украина

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, россия, херсонская область