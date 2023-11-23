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В Крыму приговорили участника незаконного нацбатальона к 5,5 года тюрьмы - РИА Новости, 23.11.2023
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18:22 23.11.2023 (обновлено: 18:23 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/sud-1911422876.html
В Крыму приговорили участника незаконного нацбатальона к 5,5 года тюрьмы
В Крыму приговорили участника незаконного нацбатальона к 5,5 года тюрьмы - РИА Новости, 23.11.2023
В Крыму приговорили участника незаконного нацбатальона к 5,5 года тюрьмы
Раздольненский районный суд Крыма приговорил гражданина Украины - участника запрещённого в РФ незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:22
2023-11-23T18:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Раздольненский районный суд Крыма приговорил гражданина Украины - участника запрещённого в РФ незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. "Суд приговорил гражданина Украины 2000 года рождения, к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, за участие в деятельности незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, - говорится в сообщении. Суд установил, что подсудимый в январе 2019 года добровольно прибыл в расположенный вблизи населённого пункта Чонгар Генического района Херсонской области лагерь незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Подсудимый принимал активное участие в деятельности формирования, получал денежное довольствие, был обеспечен форменным обмундированием. О своём добровольном прекращении участия в формировании не заявлял, говорится в сообщении. Сообщается, что подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231122/prigovor-1911079648.html
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происшествия, украина, россия, херсонская область
Происшествия, Украина, Россия, Херсонская область
В Крыму приговорили участника незаконного нацбатальона к 5,5 года тюрьмы

В Крыму приговорили участника незаконного нацбатальона к 5,5 года тюрьмы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Раздольненский районный суд Крыма приговорил гражданина Украины - участника запрещённого в РФ незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.
"Суд приговорил гражданина Украины 2000 года рождения, к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, за участие в деятельности незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, - говорится в сообщении.
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Суд установил, что подсудимый в январе 2019 года добровольно прибыл в расположенный вблизи населённого пункта Чонгар Генического района Херсонской области лагерь незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.
Подсудимый принимал активное участие в деятельности формирования, получал денежное довольствие, был обеспечен форменным обмундированием. О своём добровольном прекращении участия в формировании не заявлял, говорится в сообщении.
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Сообщается, что подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялся.
Приговор в законную силу не вступил.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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