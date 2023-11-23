Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40% - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/stantsiya_tyutchevskaya-1911307990.html
Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40%
Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40% - РИА Новости, 23.11.2023
Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40%
Отделка алюминиевыми панелями путевых стен станции "Тютчевская" Троицкой линии метро выполнена на 40%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:57
2023-11-23T12:57
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
московский метрополитен
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911300077_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_9e685d5fa076d4cfb0e9e8dc15aa1edd.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Недвижимость. Отделка алюминиевыми панелями путевых стен станции "Тютчевская" Троицкой линии метро выполнена на 40%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "На платформенном участке станции "Тютчевская" архитектурно-отделочные работы идут высоким темпами. Выполняется отделка потолка, колонн, на обеих путевых стенах монтируют панели. На сегодня облицовано уже порядка 600 из 1500 квадратных метров стен, что составляет более трети от объема данного вида работ", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Для отделочных работ используются алюминиевые сотовые панели. "Художественный облик путевых стен будет сформирован сочетанием светлых и темных панелей с нанесенными на них строками из произведений знаменитого русского поэта Федора Тютчева, которому посвящены название и дизайн станции", – добавил Бочкарев. Помимо архитектурно-отделочных работ, на станции ведется монтаж инженерных систем и оборудования. Смонтированы четыре эскалатора с высотой подъема 8,3 метра, по которым можно будет спуститься из кассового зала "Тютчевской" на платформу. В помещении тягово-понизительной подстанции завершается монтаж оборудования, указывается в сообщении. В нем добавляется, что за стацией размещаются оборотные тупики с пунктом технического обслуживания поездов. Здесь также ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.
https://ria.ru/20231114/metro-1909335964.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911300077_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_dddd0d59a9dde2ac68c518f1a9f6f8af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, московский метрополитен, строительство
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Московский метрополитен, Строительство

Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40%

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкРабочие на строительстве станции метро "Тютчевская" Троицкой линии метрополитена
Рабочие на строительстве станции метро Тютчевская Троицкой линии метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Рабочие на строительстве станции метро "Тютчевская" Троицкой линии метрополитена
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Недвижимость. Отделка алюминиевыми панелями путевых стен станции "Тютчевская" Троицкой линии метро выполнена на 40%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"На платформенном участке станции "Тютчевская" архитектурно-отделочные работы идут высоким темпами. Выполняется отделка потолка, колонн, на обеих путевых стенах монтируют панели. На сегодня облицовано уже порядка 600 из 1500 квадратных метров стен, что составляет более трети от объема данного вида работ", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Для отделочных работ используются алюминиевые сотовые панели. "Художественный облик путевых стен будет сформирован сочетанием светлых и темных панелей с нанесенными на них строками из произведений знаменитого русского поэта Федора Тютчева, которому посвящены название и дизайн станции", – добавил Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Бочкарев: на станции метро "Рижская" установят 129-метровые эскалаторы
14 ноября, 12:28
Помимо архитектурно-отделочных работ, на станции ведется монтаж инженерных систем и оборудования. Смонтированы четыре эскалатора с высотой подъема 8,3 метра, по которым можно будет спуститься из кассового зала "Тютчевской" на платформу. В помещении тягово-понизительной подстанции завершается монтаж оборудования, указывается в сообщении.
В нем добавляется, что за стацией размещаются оборотные тупики с пунктом технического обслуживания поездов. Здесь также ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем.
Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс МосквыМосковский метрополитенСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала