https://ria.ru/20231123/stantsiya_tyutchevskaya-1911307990.html

Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40%

Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40% - РИА Новости, 23.11.2023

Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40%

Отделка алюминиевыми панелями путевых стен станции "Тютчевская" Троицкой линии метро выполнена на 40%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:57

2023-11-23T12:57

2023-11-23T12:57

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

московский метрополитен

строительство

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Недвижимость. Отделка алюминиевыми панелями путевых стен станции "Тютчевская" Троицкой линии метро выполнена на 40%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "На платформенном участке станции "Тютчевская" архитектурно-отделочные работы идут высоким темпами. Выполняется отделка потолка, колонн, на обеих путевых стенах монтируют панели. На сегодня облицовано уже порядка 600 из 1500 квадратных метров стен, что составляет более трети от объема данного вида работ", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Для отделочных работ используются алюминиевые сотовые панели. "Художественный облик путевых стен будет сформирован сочетанием светлых и темных панелей с нанесенными на них строками из произведений знаменитого русского поэта Федора Тютчева, которому посвящены название и дизайн станции", – добавил Бочкарев. Помимо архитектурно-отделочных работ, на станции ведется монтаж инженерных систем и оборудования. Смонтированы четыре эскалатора с высотой подъема 8,3 метра, по которым можно будет спуститься из кассового зала "Тютчевской" на платформу. В помещении тягово-понизительной подстанции завершается монтаж оборудования, указывается в сообщении. В нем добавляется, что за стацией размещаются оборотные тупики с пунктом технического обслуживания поездов. Здесь также ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.

https://ria.ru/20231114/metro-1909335964.html

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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, московский метрополитен, строительство