Иракские шиитские группировки взяли ответственность за обстрел базы США
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Ранее местный источник сообщил РИА Новости, что американская база "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.
"Бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный удар по оккупационной базе США на нефтяном месторождении "Конико" в Сирии", - говорится в заявлении формирований.
Американские базы в Ираке и Сирии за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября совершено 66 подобных атак, пострадали 62 человека.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.