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Иракские шиитские группировки взяли ответственность за обстрел базы США - РИА Новости, 23.11.2023
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19:51 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ssha-1911443192.html
Иракские шиитские группировки взяли ответственность за обстрел базы США
Иракские шиитские группировки взяли ответственность за обстрел базы США - РИА Новости, 23.11.2023
Иракские шиитские группировки взяли ответственность за обстрел базы США
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:51
2023-11-23T19:51
в мире
ирак
сирия
сша
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Ранее местный источник сообщил РИА Новости, что американская база "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. "Бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный удар по оккупационной базе США на нефтяном месторождении "Конико" в Сирии", - говорится в заявлении формирований. Американские базы в Ираке и Сирии за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября совершено 66 подобных атак, пострадали 62 человека. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231121/neft-1910850640.html
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
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в мире, ирак, сирия, сша
В мире, Ирак, Сирия, США
Иракские шиитские группировки взяли ответственность за обстрел базы США

Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии

© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Ранее местный источник сообщил РИА Новости, что американская база "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.
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"Бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный удар по оккупационной базе США на нефтяном месторождении "Конико" в Сирии", - говорится в заявлении формирований.
Американские базы в Ираке и Сирии за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября совершено 66 подобных атак, пострадали 62 человека.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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