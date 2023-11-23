https://ria.ru/20231123/ssha-1911443192.html

Иракские шиитские группировки взяли ответственность за обстрел базы США

Иракские шиитские группировки взяли ответственность за обстрел базы США - РИА Новости, 23.11.2023

Иракские шиитские группировки взяли ответственность за обстрел базы США

"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:51

2023-11-23T19:51

2023-11-23T19:51

в мире

ирак

сирия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_67:0:3072:1690_1920x0_80_0_0_4bdb47c053189f16c4518f03ce87cb9e.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Ранее местный источник сообщил РИА Новости, что американская база "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. "Бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный удар по оккупационной базе США на нефтяном месторождении "Конико" в Сирии", - говорится в заявлении формирований. Американские базы в Ираке и Сирии за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября совершено 66 подобных атак, пострадали 62 человека. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231121/neft-1910850640.html

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

ирак

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, сирия, сша