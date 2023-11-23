https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911359278.html

"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 23.11.2023

"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" оказался серьезной угрозой для украинских войск на передовой, пишет американский портал Business Insider. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:20

2023-11-23T15:20

2023-11-23T15:47

специальная военная операция на украине

москва

украина

вооруженные силы украины

великобритания

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" оказался серьезной угрозой для украинских войск на передовой, пишет американский портал Business Insider."Российские вертолеты Ка-52 стали головной болью для украинских войск во время летнего контрнаступления на юге Украины. В июне Министерство обороны Великобритании сообщило, что Москва усилила свои ударные вертолетные силы, а в следующем месяце заявило, что эти вертолеты стали одним из наиболее влиятельных видов оружия в этом регионе", — говорится в статье.Западные разведчики и эксперты предполагали, что переданные Киеву ЗРК ATACMS позволят заставить российское командование отвести оперативные базы и уязвимые военные объекты от линии фронта. Однако отмечается, что, несмотря на новые военные поставки ВСУ, Ка-52 по-прежнему представляют угрозу. Ка-52 "Аллигатор" — единственный в мире серийный боевой вертолет с системой катапультирования. Кроме того, у него бронированная кабина. Эти два фактора в сочетании с полностью дублированной между двумя членами экипажа системой управления превращают "Аллигатор" в самый защищенный вертолет в мире.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html

https://ria.ru/20231122/putin-1911105583.html

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москва, украина, вооруженные силы украины, великобритания, ка-52 "аллигатор"