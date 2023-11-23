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"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 23.11.2023 (обновлено: 15:47 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911359278.html
"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 23.11.2023
"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" оказался серьезной угрозой для украинских войск на передовой, пишет американский портал Business Insider. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:20
2023-11-23T15:47
специальная военная операция на украине
москва
украина
вооруженные силы украины
великобритания
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" оказался серьезной угрозой для украинских войск на передовой, пишет американский портал Business Insider."Российские вертолеты Ка-52 стали головной болью для украинских войск во время летнего контрнаступления на юге Украины. В июне Министерство обороны Великобритании сообщило, что Москва усилила свои ударные вертолетные силы, а в следующем месяце заявило, что эти вертолеты стали одним из наиболее влиятельных видов оружия в этом регионе", — говорится в статье.Западные разведчики и эксперты предполагали, что переданные Киеву ЗРК ATACMS позволят заставить российское командование отвести оперативные базы и уязвимые военные объекты от линии фронта. Однако отмечается, что, несмотря на новые военные поставки ВСУ, Ка-52 по-прежнему представляют угрозу. Ка-52 "Аллигатор" — единственный в мире серийный боевой вертолет с системой катапультирования. Кроме того, у него бронированная кабина. Эти два фактора в сочетании с полностью дублированной между двумя членами экипажа системой управления превращают "Аллигатор" в самый защищенный вертолет в мире.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html
https://ria.ru/20231122/putin-1911105583.html
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москва, украина, вооруженные силы украины, великобритания, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Ка-52 "Аллигатор"
"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Business Insider: российские вертолеты Ка-52 стали головной болью для ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВС России в зоне проведения СВО
Вертолет Ка-52 ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" оказался серьезной угрозой для украинских войск на передовой, пишет американский портал Business Insider.
"Российские вертолеты Ка-52 стали головной болью для украинских войск во время летнего контрнаступления на юге Украины. В июне Министерство обороны Великобритании сообщило, что Москва усилила свои ударные вертолетные силы, а в следующем месяце заявило, что эти вертолеты стали одним из наиболее влиятельных видов оружия в этом регионе", — говорится в статье.
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Западные разведчики и эксперты предполагали, что переданные Киеву ЗРК ATACMS позволят заставить российское командование отвести оперативные базы и уязвимые военные объекты от линии фронта. Однако отмечается, что, несмотря на новые военные поставки ВСУ, Ка-52 по-прежнему представляют угрозу.
Ка-52 "Аллигатор" — единственный в мире серийный боевой вертолет с системой катапультирования. Кроме того, у него бронированная кабина. Эти два фактора в сочетании с полностью дублированной между двумя членами экипажа системой управления превращают "Аллигатор" в самый защищенный вертолет в мире.
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