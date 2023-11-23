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На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных - РИА Новости, 23.11.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:14
2023-11-23T14:14
2023-11-23T14:22
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Также отмечается, что поражены живая сила и техника ВСУ в районе Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США, Krab польского производства и Caesar производства Франции", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных
МО: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных