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На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 23.11.2023 (обновлено: 14:22 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911340124.html
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных - РИА Новости, 23.11.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:14
2023-11-23T14:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Также отмечается, что поражены живая сила и техника ВСУ в районе Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США, Krab польского производства и Caesar производства Франции", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных

МО: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
Также отмечается, что поражены живая сила и техника ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США, Krab польского производства и Caesar производства Франции", - сообщили в Минобороны.
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