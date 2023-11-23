https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911340124.html

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных - РИА Новости, 23.11.2023

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 военных

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:14

2023-11-23T14:14

2023-11-23T14:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Также отмечается, что поражены живая сила и техника ВСУ в районе Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США, Krab польского производства и Caesar производства Франции", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, украина