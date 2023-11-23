Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911335219.html
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 23.11.2023
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области
Российские военные нанесли поражение украинским складу авиационных боеприпасов и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:09
2023-11-23T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
хмельницкая область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение украинским складу авиационных боеприпасов и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_378:412:2559:2048_1920x0_80_0_0_201da26910395079683cdc9b0112f52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, хмельницкая область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

ВС РФ поразили склад боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение украинским складу авиационных боеприпасов и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХмельницкая областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала