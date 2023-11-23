https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911335219.html
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 23.11.2023
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области
Российские военные нанесли поражение украинским складу авиационных боеприпасов и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:09
2023-11-23T14:09
2023-11-23T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
хмельницкая область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение украинским складу авиационных боеприпасов и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_378:412:2559:2048_1920x0_80_0_0_201da26910395079683cdc9b0112f52f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, хмельницкая область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области
ВС РФ поразили склад боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области