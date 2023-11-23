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Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 23.11.2023

Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

Российские военные нанесли поражение украинским складу авиационных боеприпасов и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:09

2023-11-23T14:09

2023-11-23T14:09

специальная военная операция на украине

безопасность

хмельницкая область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение украинским складу авиационных боеприпасов и узлу связи на аэродроме в Хмельницкой области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

хмельницкая область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, хмельницкая область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)