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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.11.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских войск на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два танка, сообщили в четверг в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:07

2023-11-23T14:07

2023-11-23T14:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских войск на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два танка, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данном направлении составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в МО РФ.

запорожская область

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область