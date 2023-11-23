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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.11.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских войск на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два танка, сообщили в четверг в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:07
2023-11-23T14:07
2023-11-23T14:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских войск на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два танка, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данном направлении составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в МО РФ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Запорожском направлении