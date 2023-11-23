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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 23.11.2023 (обновлено: 14:14 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911333288.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.11.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских войск на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два танка, сообщили в четверг в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:07
2023-11-23T14:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских войск на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два танка, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данном направлении составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в МО РФ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Запорожском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских войск на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два танка, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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