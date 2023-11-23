Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
МО: российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.
Отряды 5-й штурмовой бригады ВСУ пытались атаковать в районе Клещеевки, но подразделения Южной группировки войск пресекли эти попытки. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки.
"Общие потери противника на данном направлении составили: до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30", — заявили в военном ведомстве.
Купянское направление
Западная группировка отразила атаку штурмовиков 14-й механизированной бригады ВСУ в районе села Ольшана (Харьковская область), а также нанесла огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад в районах Синьковки и Тимковки.
Украинская армия потеряла:
- примерно 50 бойцов;
- две боевые бронемашины;
- три пикапа;
- САУ Krab польского производства;
- американская артсистема М777;
- гаубица Д-20;
- две САУ "Гвоздика".
Краснолиманское направление
Потери противника составили:
- около 95 человек убитыми и ранеными;
- три боевые бронемашины;
- четыре автомобиля;
- американская САУ М109 Paladin;
- польская САУ Krab;
- французская САУ Caesar.
Южнодонецкое направление
Группировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР) и 102-й бригаде территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область).
За сутки уничтожено:
- порядка 140 украинских бойцов;
- три бронетранспортера;
- четыре автомобиля;
- американская артсистема М777;
- САУ "Гвоздика".
Запорожское направление
Российские подразделения, авиация и артиллерия отразили четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.
Потери украинской армии составили:
- около 20 военнослужащих;
- два танка;
- 11 боевых бронемашин;
- четыре автомобиля;
- гаубица Д-20.
Херсонское направление
В результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток уничтожено:
- примерно 50 бойцов ВСУ;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы "Мста-Б".
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 112 районах. Удалось также поразить склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.
Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили восемь снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 24 беспилотника.