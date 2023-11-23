https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911332117.html

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.11.2023

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:05

2023-11-23T14:05

2023-11-23T15:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.Отряды 5-й штурмовой бригады ВСУ пытались атаковать в районе Клещеевки, но подразделения Южной группировки войск пресекли эти попытки. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки."Общие потери противника на данном направлении составили: до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30", — заявили в военном ведомстве.Купянское направление Западная группировка отразила атаку штурмовиков 14-й механизированной бригады ВСУ в районе села Ольшана (Харьковская область), а также нанесла огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад в районах Синьковки и Тимковки. Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" отбили атаку 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР), а также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР) и 102-й бригаде территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область).За сутки уничтожено:Запорожское направлениеРоссийские подразделения, авиация и артиллерия отразили четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеВ результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток уничтожено:В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 112 районах. Удалось также поразить склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили восемь снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 24 беспилотника.

https://ria.ru/20231123/vsu-1911267047.html

https://ria.ru/20231123/kremennaya-1911228803.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911221217.html

https://ria.ru/20231123/vsu-1911212515.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика