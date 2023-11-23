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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 23.11.2023 (обновлено: 15:43 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911332117.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.11.2023
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:05
2023-11-23T15:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.Отряды 5-й штурмовой бригады ВСУ пытались атаковать в районе Клещеевки, но подразделения Южной группировки войск пресекли эти попытки. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки."Общие потери противника на данном направлении составили: до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30", — заявили в военном ведомстве.Купянское направление Западная группировка отразила атаку штурмовиков 14-й механизированной бригады ВСУ в районе села Ольшана (Харьковская область), а также нанесла огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад в районах Синьковки и Тимковки. Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" отбили атаку 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР), а также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР) и 102-й бригаде территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область).За сутки уничтожено:Запорожское направлениеРоссийские подразделения, авиация и артиллерия отразили четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеВ результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток уничтожено:В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 112 районах. Удалось также поразить склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили восемь снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 24 беспилотника.
https://ria.ru/20231123/vsu-1911267047.html
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россия
клещеевка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

МО: российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.
Отряды 5-й штурмовой бригады ВСУ пытались атаковать в районе Клещеевки, но подразделения Южной группировки войск пресекли эти попытки. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля
Вчера, 11:18
"Общие потери противника на данном направлении составили: до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30", — заявили в военном ведомстве.

Купянское направление

Западная группировка отразила атаку штурмовиков 14-й механизированной бригады ВСУ в районе села Ольшана (Харьковская область), а также нанесла огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад в районах Синьковки и Тимковки.
Украинская армия потеряла:
  • примерно 50 бойцов;
  • две боевые бронемашины;
  • три пикапа;
  • САУ Krab польского производства;
  • американская артсистема М777;
  • гаубица Д-20;
  • две САУ "Гвоздика".
Российский военнослужащий на наблюдательном пункте - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной
Вчера, 08:33

Краснолиманское направление

Подразделения группировки "Центр" отбили атаку 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР), а также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
  • около 95 человек убитыми и ранеными;
  • три боевые бронемашины;
  • четыре автомобиля;
  • американская САУ М109 Paladin;
  • польская САУ Krab;
  • французская САУ Caesar.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Солдаты сходят с ума". Из-за дезертиров Киеву некем воевать
Вчера, 08:00

Южнодонецкое направление

Группировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР) и 102-й бригаде территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область).
За сутки уничтожено:
  • порядка 140 украинских бойцов;
  • три бронетранспортера;
  • четыре автомобиля;
  • американская артсистема М777;
  • САУ "Гвоздика".
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 06:02

Запорожское направление

Российские подразделения, авиация и артиллерия отразили четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.
Потери украинской армии составили:
  • около 20 военнослужащих;
  • два танка;
  • 11 боевых бронемашин;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица Д-20.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Ничего не осталось". СМИ раскрыли последствия российских ударов по ВСУ
Вчера, 01:25

Херсонское направление

В результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток уничтожено:
  • примерно 50 бойцов ВСУ;
  • четыре автомобиля;
  • две гаубицы "Мста-Б".
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 112 районах. Удалось также поразить склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области.
Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили восемь снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 24 беспилотника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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