https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911331804.html

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 23.11.2023

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:04

2023-11-23T14:04

2023-11-23T14:22

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника, сообщили в четверг в Минобороны России."На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область