https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911331804.html
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 23.11.2023
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:04
2023-11-23T14:04
2023-11-23T14:22
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника, сообщили в четверг в Минобороны России."На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
МО: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника, сообщили
в четверг в Минобороны России.
"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
Украина требует атомного удара по России