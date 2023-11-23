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На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 23.11.2023 (обновлено: 14:22 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911331804.html
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 23.11.2023
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:04
2023-11-23T14:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника, сообщили в четверг в Минобороны России."На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

МО: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области", - сообщили в ведомстве.
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Кроме того, поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская область
 
 
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