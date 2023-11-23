Рейтинг@Mail.ru
Снабжение Украины вооружениями не изменит ход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911323468.html
Снабжение Украины вооружениями не изменит ход СВО, заявил Песков
Снабжение Украины вооружениями не изменит ход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2023
Снабжение Украины вооружениями не изменит ход СВО, заявил Песков
НАТО продолжит снабжать Украину вооружениями, повышая при этом степень своей прямой вовлеченности в конфликт, но это не сможет изменить хода событий на поле... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:44
2023-11-23T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. НАТО продолжит снабжать Украину вооружениями, повышая при этом степень своей прямой вовлеченности в конфликт, но это не сможет изменить хода событий на поле боя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "НАТО продолжит, естественно, Украину снабжать вооружением. Очевидно, что НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют Украине. И НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей вовлеченности, прямой вовлеченности в этот конфликт. Мне кажется, это совершенно очевидно", - сказал он "Известиям". "Но при этом это не сможет изменить хода событий на поле боя. И это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят", - добавил Песков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Снабжение Украины вооружениями не изменит ход СВО, заявил Песков

Песков: НАТО продолжит снабжать Украину оружием, но это не изменит ход СВО

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. НАТО продолжит снабжать Украину вооружениями, повышая при этом степень своей прямой вовлеченности в конфликт, но это не сможет изменить хода событий на поле боя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"НАТО продолжит, естественно, Украину снабжать вооружением. Очевидно, что НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют Украине. И НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей вовлеченности, прямой вовлеченности в этот конфликт. Мне кажется, это совершенно очевидно", - сказал он "Известиям".
"Но при этом это не сможет изменить хода событий на поле боя. И это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят", - добавил Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
США страхуются от предательства Киева
21 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала