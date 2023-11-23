https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911323468.html

Снабжение Украины вооружениями не изменит ход СВО, заявил Песков

Снабжение Украины вооружениями не изменит ход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2023

Снабжение Украины вооружениями не изменит ход СВО, заявил Песков

НАТО продолжит снабжать Украину вооружениями, повышая при этом степень своей прямой вовлеченности в конфликт, но это не сможет изменить хода событий на поле... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:44

2023-11-23T13:44

2023-11-23T13:44

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. НАТО продолжит снабжать Украину вооружениями, повышая при этом степень своей прямой вовлеченности в конфликт, но это не сможет изменить хода событий на поле боя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "НАТО продолжит, естественно, Украину снабжать вооружением. Очевидно, что НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют Украине. И НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей вовлеченности, прямой вовлеченности в этот конфликт. Мне кажется, это совершенно очевидно", - сказал он "Известиям". "Но при этом это не сможет изменить хода событий на поле боя. И это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят", - добавил Песков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр