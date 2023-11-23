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Новороссийские десантники уничтожили бронемашину ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911221339.html
Новороссийские десантники уничтожили бронемашину ВСУ
Новороссийские десантники уничтожили бронемашину ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
Новороссийские десантники уничтожили бронемашину ВСУ
Разведчики из мобильной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" бронеавтомобиль... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T06:03
2023-11-23T06:03
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Разведчики из мобильной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" бронеавтомобиль ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Экипаж мобильной группы новороссийских десантников, действующих на автомобилях типа "багги", оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Корнет", установленного непосредственно на крыше автомобиля, десантники уничтожили бронемашину ВСУ", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что координаты цели были получены от расчета БПЛА, который оперативно выявил бронемашину в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911221217.html
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Новороссийские десантники уничтожили бронемашину ВСУ

МО: новороссийские десантники уничтожили из ПТРК бронемашину ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПротивотанковый ракетный комплекс "Корнет" на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении специальной военной операции
Противотанковый ракетный комплекс Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Разведчики из мобильной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" бронеавтомобиль ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Экипаж мобильной группы новороссийских десантников, действующих на автомобилях типа "багги", оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Корнет", установленного непосредственно на крыше автомобиля, десантники уничтожили бронемашину ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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В ведомстве уточнили, что координаты цели были получены от расчета БПЛА, который оперативно выявил бронемашину в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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