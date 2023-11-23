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ОДКБ заинтересована в участии Армении, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2023
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16:55 23.11.2023 (обновлено: 20:00 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/sotrudnichestvo-1911444657.html
ОДКБ заинтересована в участии Армении, заявил Песков
ОДКБ заинтересована в участии Армении, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2023
ОДКБ заинтересована в участии Армении, заявил Песков
Страны ОДКБ заинтересованы в том, чтобы Армения продолжала свое участие в работе объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:55
2023-11-23T20:00
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ заинтересованы в том, чтобы Армения продолжала свое участие в работе объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста."ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое участие", - сказал Песков. В интервью Первому каналу Песков также отметил, что члены ОДКБ обратили внимание на заявления МИД Армении "об отсутствии каких-то планов отказываться от участия в работе этой организации", и "это очень важно". "Поэтому все исходят из того, что разговор с нашими армянскими друзьями будет продолжен, и мы рассчитываем, что уже на последующих этапах они более активно будут участвовать в работе", - добавил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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армения, павел зарубин, дмитрий песков, одкб, никол пашинян, минск, россия, в мире
Армения, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, ОДКБ, Никол Пашинян, Минск, Россия, В мире
ОДКБ заинтересована в участии Армении, заявил Песков

Песков: ОДКБ заинтересована в участии Армении в работе организации

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ заинтересованы в том, чтобы Армения продолжала свое участие в работе объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста.
"ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое участие", - сказал Песков.
В интервью Первому каналу Песков также отметил, что члены ОДКБ обратили внимание на заявления МИД Армении "об отсутствии каких-то планов отказываться от участия в работе этой организации", и "это очень важно".
"Поэтому все исходят из того, что разговор с нашими армянскими друзьями будет продолжен, и мы рассчитываем, что уже на последующих этапах они более активно будут участвовать в работе", - добавил Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи.
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АрменияПавел ЗарубинДмитрий ПесковОДКБНикол ПашинянМинскРоссияВ мире
 
 
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