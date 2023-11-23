https://ria.ru/20231123/sotrudnichestvo-1911444657.html

ОДКБ заинтересована в участии Армении, заявил Песков

ОДКБ заинтересована в участии Армении, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2023

ОДКБ заинтересована в участии Армении, заявил Песков

Страны ОДКБ заинтересованы в том, чтобы Армения продолжала свое участие в работе объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:55

2023-11-23T16:55

2023-11-23T20:00

армения

павел зарубин

дмитрий песков

одкб

никол пашинян

минск

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911304717_0:336:2048:1488_1920x0_80_0_0_be98340e31cc94be003495cf7bba0f35.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ заинтересованы в том, чтобы Армения продолжала свое участие в работе объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста."ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое участие", - сказал Песков. В интервью Первому каналу Песков также отметил, что члены ОДКБ обратили внимание на заявления МИД Армении "об отсутствии каких-то планов отказываться от участия в работе этой организации", и "это очень важно". "Поэтому все исходят из того, что разговор с нашими армянскими друзьями будет продолжен, и мы рассчитываем, что уже на последующих этапах они более активно будут участвовать в работе", - добавил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

армения

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, павел зарубин, дмитрий песков, одкб, никол пашинян, минск, россия, в мире