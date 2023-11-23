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Вице-премьер Вьетнама оценил потенциал Калужской области для сотрудничества - РИА Новости, 23.11.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:02 23.11.2023 (обновлено: 16:29 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/sotrudnichestvo-1911373994.html
Вице-премьер Вьетнама оценил потенциал Калужской области для сотрудничества
Вице-премьер Вьетнама оценил потенциал Калужской области для сотрудничества - РИА Новости, 23.11.2023
Вице-премьер Вьетнама оценил потенциал Калужской области для сотрудничества
Вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха высоко оценил потенциал Калужской области для развития взаимовыгодного сотрудничества, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:02
2023-11-23T16:29
калужская область
владислав шапша
калужская область
вьетнам
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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха высоко оценил потенциал Калужской области для развития взаимовыгодного сотрудничества, сообщил губернатор Владислав Шапша. Калужская делегация по главе с губернатором Владиславом Шапшой второй день находится во Вьетнаме. В своем Telegram-канале Шапша сообщил, что в рамках рабочей поездки встретился с запредом правительства Вьетнама. "Приятно было услышать от зампреда правительства Вьетнама Чан Хонг Ха неплохой русский язык. И то, что во время учебы в России он бывал в Калужской области. Людей, которые учились у нас в стране, во Вьетнаме немало. И наш разговор с вице-премьером шел, в том числе, о том, чтобы активнее продолжать эти традиции", - написал глава региона. Он отметил, что в Калужской области обучение студентов из Вьетнама налажено в "Бауманке", филиале МИФИ. Обучение студентов особенно важно, по мнению Шапши, с учетом развивающихся между Калужской областью и Вьетнамом отношений в сфере промышленности, атомных технологий. Губернатор подчеркнул, что завод по переработке молока компании TH group, открытие которого запланировано в следующем году, станет одним из крупнейших в Калужской области. Это, по мнению Владислава Шапши, еще один хороший пример для вьетнамских инвесторов. По его словам, от калужских компаний тоже есть предложения по сотрудничеству с Вьетнамом. "Вице-премьер высоко оценил потенциал Калужской области для развития взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Владислав Шапша. По словам Шапши, Чан Хонг Ха является сопредседателем межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Очередное заседание комиссии пройдет весной 2024 года. Предложил провести его в Калужской области, тем более что опыт проведения таких мероприятий у нас есть", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20231120/kitay-1910635887.html
https://ria.ru/20231115/ekologiya-1909641353.html
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владислав шапша, калужская область, вьетнам
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Вьетнам

Вице-премьер Вьетнама оценил потенциал Калужской области для сотрудничества

© Фото : Владислав Шапша/TelegramГубернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Владислав Шапша/Telegram
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи
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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха высоко оценил потенциал Калужской области для развития взаимовыгодного сотрудничества, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Калужская делегация по главе с губернатором Владиславом Шапшой второй день находится во Вьетнаме. В своем Telegram-канале Шапша сообщил, что в рамках рабочей поездки встретился с запредом правительства Вьетнама.
© Фото : Владислав Шапша/TelegramГубернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Владислав Шапша/Telegram
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи
"Приятно было услышать от зампреда правительства Вьетнама Чан Хонг Ха неплохой русский язык. И то, что во время учебы в России он бывал в Калужской области. Людей, которые учились у нас в стране, во Вьетнаме немало. И наш разговор с вице-премьером шел, в том числе, о том, чтобы активнее продолжать эти традиции", - написал глава региона.
Он отметил, что в Калужской области обучение студентов из Вьетнама налажено в "Бауманке", филиале МИФИ. Обучение студентов особенно важно, по мнению Шапши, с учетом развивающихся между Калужской областью и Вьетнамом отношений в сфере промышленности, атомных технологий. Губернатор подчеркнул, что завод по переработке молока компании TH group, открытие которого запланировано в следующем году, станет одним из крупнейших в Калужской области. Это, по мнению Владислава Шапши, еще один хороший пример для вьетнамских инвесторов. По его словам, от калужских компаний тоже есть предложения по сотрудничеству с Вьетнамом.
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"Вице-премьер высоко оценил потенциал Калужской области для развития взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Владислав Шапша.
По словам Шапши, Чан Хонг Ха является сопредседателем межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Очередное заседание комиссии пройдет весной 2024 года. Предложил провести его в Калужской области, тем более что опыт проведения таких мероприятий у нас есть", - сообщил губернатор.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьВьетнам
 
 
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