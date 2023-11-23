Вице-премьер Вьетнама оценил потенциал Калужской области для сотрудничества
© Фото : Владислав Шапша/TelegramГубернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи
КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха высоко оценил потенциал Калужской области для развития взаимовыгодного сотрудничества, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Калужская делегация по главе с губернатором Владиславом Шапшой второй день находится во Вьетнаме. В своем Telegram-канале Шапша сообщил, что в рамках рабочей поездки встретился с запредом правительства Вьетнама.
© Фото : Владислав Шапша/TelegramГубернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя Правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время встречи
"Приятно было услышать от зампреда правительства Вьетнама Чан Хонг Ха неплохой русский язык. И то, что во время учебы в России он бывал в Калужской области. Людей, которые учились у нас в стране, во Вьетнаме немало. И наш разговор с вице-премьером шел, в том числе, о том, чтобы активнее продолжать эти традиции", - написал глава региона.
Он отметил, что в Калужской области обучение студентов из Вьетнама налажено в "Бауманке", филиале МИФИ. Обучение студентов особенно важно, по мнению Шапши, с учетом развивающихся между Калужской областью и Вьетнамом отношений в сфере промышленности, атомных технологий. Губернатор подчеркнул, что завод по переработке молока компании TH group, открытие которого запланировано в следующем году, станет одним из крупнейших в Калужской области. Это, по мнению Владислава Шапши, еще один хороший пример для вьетнамских инвесторов. По его словам, от калужских компаний тоже есть предложения по сотрудничеству с Вьетнамом.
"Вице-премьер высоко оценил потенциал Калужской области для развития взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Владислав Шапша.
По словам Шапши, Чан Хонг Ха является сопредседателем межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Очередное заседание комиссии пройдет весной 2024 года. Предложил провести его в Калужской области, тем более что опыт проведения таких мероприятий у нас есть", - сообщил губернатор.