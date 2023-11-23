https://ria.ru/20231123/sobaki-1911450358.html

В Оренбургской области стая бродячих собак напала на девушку

В Оренбургской области стая бродячих собак напала на девушку - РИА Новости, 23.11.2023

В Оренбургской области стая бродячих собак напала на девушку

Оренбургская прокуратура проверяет инцидент в Орске, где стая бродячих собак напала на девушку, которая смогла скрыться от животных в автомобиле. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:45

2023-11-23T20:45

2023-11-23T20:45

происшествия

оренбургская область

орск

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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Оренбургская прокуратура проверяет инцидент в Орске, где стая бродячих собак напала на девушку, которая смогла скрыться от животных в автомобиле. В социальных сетях распространилось видео нападения стаи собак на девушку. На кадрах видно, как девушка идёт между деревьями к постройкам, в один момент на неё нападает свора собак. Девушка бежит к машине и скрывается в ней, животные убегают. "По поручению прокурора области прокуратура Ленинского района города Орска организовала проверку исполнения федерального законодательства об ответственном обращении с животными в связи с распространенным в СМИ сообщением о нападении безнадзорных собак на жительницу в поселке Рабочий города Орска", - сообщает прокуратура Оренбургской области. Отмечается, что в ходе проверки будет дана дополнительная оценка исполнению муниципалитетом мер прокурорского реагирования, принятых ранее в сфере обеспечения безопасных условий проживания населения, а также исполнению ответственной подрядной организацией мероприятий по отлову бездомных животных.

https://ria.ru/20231122/sk-1910999470.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, орск