https://ria.ru/20231123/sobaki-1911450358.html
В Оренбургской области стая бродячих собак напала на девушку
В Оренбургской области стая бродячих собак напала на девушку - РИА Новости, 23.11.2023
В Оренбургской области стая бродячих собак напала на девушку
Оренбургская прокуратура проверяет инцидент в Орске, где стая бродячих собак напала на девушку, которая смогла скрыться от животных в автомобиле. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:45
2023-11-23T20:45
2023-11-23T20:45
происшествия
оренбургская область
орск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900859822_697:304:3072:1640_1920x0_80_0_0_8b33e53be5bbdb47f6168ecbf09e572d.jpg
УФА, 23 ноя - РИА Новости. Оренбургская прокуратура проверяет инцидент в Орске, где стая бродячих собак напала на девушку, которая смогла скрыться от животных в автомобиле. В социальных сетях распространилось видео нападения стаи собак на девушку. На кадрах видно, как девушка идёт между деревьями к постройкам, в один момент на неё нападает свора собак. Девушка бежит к машине и скрывается в ней, животные убегают. "По поручению прокурора области прокуратура Ленинского района города Орска организовала проверку исполнения федерального законодательства об ответственном обращении с животными в связи с распространенным в СМИ сообщением о нападении безнадзорных собак на жительницу в поселке Рабочий города Орска", - сообщает прокуратура Оренбургской области. Отмечается, что в ходе проверки будет дана дополнительная оценка исполнению муниципалитетом мер прокурорского реагирования, принятых ранее в сфере обеспечения безопасных условий проживания населения, а также исполнению ответственной подрядной организацией мероприятий по отлову бездомных животных.
https://ria.ru/20231122/sk-1910999470.html
оренбургская область
орск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900859822_742:76:3072:1823_1920x0_80_0_0_144fa26cbb8cce05b0c502d6b15f78e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, орск
Происшествия, Оренбургская область, Орск
В Оренбургской области стая бродячих собак напала на девушку
В Оренбургской области проведут проверку после нападения стаи собак на девушку