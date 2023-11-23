https://ria.ru/20231123/skoraya-1911460775.html

Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области

Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области - РИА Новости, 23.11.2023

Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области

Оренбургская область получила новые машины скорой помощи в соответствии с распоряжением правительства РФ, транспортные средства будут обслуживать города и... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T22:15

2023-11-23T22:15

2023-11-23T22:15

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оренбургская область получила новые машины скорой помощи в соответствии с распоряжением правительства РФ, транспортные средства будут обслуживать города и районы региона, сообщает пресс-служба областного правительства. "Мы поддерживаем парк автотранспорта скорой медицинской помощи, обновляем 15-20 машин ежегодно. Перешли в плановый режим замены автомобилей. Машины скорой помощи используются интенсивно. У них должна быть хорошая база для ремонта, мы решили эту проблему после объединения станций скорой медицинской помощи. Ежемесячно каждая машина проходит технический осмотр", – отметил губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Автомобили Оренбургской областной клинической станции скорой медицинской помощи вручила вице-губернатор – заместитель председателя правительства области по социальной политике – министр здравоохранения Татьяна Савинова. "Сегодня в оренбургском здравоохранении радостное событие – очередное пополнение автопарка. В регион поступили 15 автомобилей скорой медицинской помощи марки "ГАЗ". Все они закреплены за Оренбургской областной станцией скорой медицинской помощи и будут распределены по подстанциям скорой помощи, расположенным в районах области", - отметила Савинова, которую цитирует пресс-служба. Машины полностью укомплектованы медицинским оборудованием, готовы к эксплуатации: здесь есть все необходимое для работы врачей и фельдшеров скорой помощи – электрокардиограф, дефибриллятор, бортовая и переносная системы искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, глюкометр и т. д. Кроме того, автомобили оснащены устройствами для перемещения пациентов, в том числе со спинальными травмами. Ежедневно на линии в Оренбуржье работает не менее 171 бригады скорой медицинской помощи, из них 18 врачебных общепрофильных, 146 фельдшерских, семь специализированных, которые в круглосуточном режиме оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь жителям региона. В парке службы скорой медицинской помощи области – 272 автомобиля. В штате трудятся 150 врачей, 1 105 специалистов среднего медперсонала, 879 водителей. Бригадами скорой помощи за девять месяцев 2023 года выполнено 443 507 вызовов, из них 79 752 – к детям. Около 130 тысяч пациентов доставлено на госпитализацию в стационары.

https://ria.ru/20231122/avtobusnyy_park-1911140870.html

https://ria.ru/20231123/kolledzhi-1911460645.html

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оренбургская область, денис паслер, россия