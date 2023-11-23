https://ria.ru/20231123/skoraya-1911460775.html
Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области
Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области - РИА Новости, 23.11.2023
Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области
Оренбургская область получила новые машины скорой помощи в соответствии с распоряжением правительства РФ, транспортные средства будут обслуживать города и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:15
2023-11-23T22:15
2023-11-23T22:15
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оренбургская область получила новые машины скорой помощи в соответствии с распоряжением правительства РФ, транспортные средства будут обслуживать города и районы региона, сообщает пресс-служба областного правительства. "Мы поддерживаем парк автотранспорта скорой медицинской помощи, обновляем 15-20 машин ежегодно. Перешли в плановый режим замены автомобилей. Машины скорой помощи используются интенсивно. У них должна быть хорошая база для ремонта, мы решили эту проблему после объединения станций скорой медицинской помощи. Ежемесячно каждая машина проходит технический осмотр", – отметил губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Автомобили Оренбургской областной клинической станции скорой медицинской помощи вручила вице-губернатор – заместитель председателя правительства области по социальной политике – министр здравоохранения Татьяна Савинова. "Сегодня в оренбургском здравоохранении радостное событие – очередное пополнение автопарка. В регион поступили 15 автомобилей скорой медицинской помощи марки "ГАЗ". Все они закреплены за Оренбургской областной станцией скорой медицинской помощи и будут распределены по подстанциям скорой помощи, расположенным в районах области", - отметила Савинова, которую цитирует пресс-служба. Машины полностью укомплектованы медицинским оборудованием, готовы к эксплуатации: здесь есть все необходимое для работы врачей и фельдшеров скорой помощи – электрокардиограф, дефибриллятор, бортовая и переносная системы искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, глюкометр и т. д. Кроме того, автомобили оснащены устройствами для перемещения пациентов, в том числе со спинальными травмами. Ежедневно на линии в Оренбуржье работает не менее 171 бригады скорой медицинской помощи, из них 18 врачебных общепрофильных, 146 фельдшерских, семь специализированных, которые в круглосуточном режиме оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь жителям региона. В парке службы скорой медицинской помощи области – 272 автомобиля. В штате трудятся 150 врачей, 1 105 специалистов среднего медперсонала, 879 водителей. Бригадами скорой помощи за девять месяцев 2023 года выполнено 443 507 вызовов, из них 79 752 – к детям. Около 130 тысяч пациентов доставлено на госпитализацию в стационары.
https://ria.ru/20231122/avtobusnyy_park-1911140870.html
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оренбургская область, денис паслер, россия
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Россия
Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области
Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Оренбургская область получила новые машины скорой помощи в соответствии с распоряжением правительства РФ, транспортные средства будут обслуживать города и районы региона, сообщает пресс-служба
областного правительства.
"Мы поддерживаем парк автотранспорта скорой медицинской помощи, обновляем 15-20 машин ежегодно. Перешли в плановый режим замены автомобилей. Машины скорой помощи используются интенсивно. У них должна быть хорошая база для ремонта, мы решили эту проблему после объединения станций скорой медицинской помощи. Ежемесячно каждая машина проходит технический осмотр", – отметил губернатор региона Денис Паслер
, его слова приводит пресс-служба.
Автобусный парк Оренбурга пополнился 63 новыми машинами
Автомобили Оренбургской областной клинической станции скорой медицинской помощи вручила вице-губернатор – заместитель председателя правительства области по социальной политике – министр здравоохранения Татьяна Савинова.
"Сегодня в оренбургском здравоохранении радостное событие – очередное пополнение автопарка. В регион поступили 15 автомобилей скорой медицинской помощи марки "ГАЗ
". Все они закреплены за Оренбургской областной станцией скорой медицинской помощи и будут распределены по подстанциям скорой помощи, расположенным в районах области", - отметила Савинова, которую цитирует пресс-служба.
Машины полностью укомплектованы медицинским оборудованием, готовы к эксплуатации: здесь есть все необходимое для работы врачей и фельдшеров скорой помощи – электрокардиограф, дефибриллятор, бортовая и переносная системы искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, глюкометр и т. д. Кроме того, автомобили оснащены устройствами для перемещения пациентов, в том числе со спинальными травмами.
Ежедневно на линии в Оренбуржье работает не менее 171 бригады скорой медицинской помощи, из них 18 врачебных общепрофильных, 146 фельдшерских, семь специализированных, которые в круглосуточном режиме оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь жителям региона.
В парке службы скорой медицинской помощи области – 272 автомобиля. В штате трудятся 150 врачей, 1 105 специалистов среднего медперсонала, 879 водителей.
Бригадами скорой помощи за девять месяцев 2023 года выполнено 443 507 вызовов, из них 79 752 – к детям. Около 130 тысяч пациентов доставлено на госпитализацию в стационары.
Более 20 колледжей Оренбуржья внедряют инновационную методику