https://ria.ru/20231123/sk-1911285348.html
В Орле сотрудники полиции получили по три года, сломав руку задержанному
В Орле сотрудники полиции получили по три года, сломав руку задержанному - РИА Новости, 23.11.2023
В Орле сотрудники полиции получили по три года, сломав руку задержанному
Два сотрудника полиции из Орла, избившие подозреваемого в краже телефона, признаны виновными в превышении полномочий и получили по три года колонии, сообщили в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:00
2023-11-23T12:00
2023-11-23T12:00
происшествия
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россия
орловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Два сотрудника полиции из Орла, избившие подозреваемого в краже телефона, признаны виновными в превышении полномочий и получили по три года колонии, сообщили в Telegram СУСК по региону в четверг. "Осужденные 22 ноября 2021 года в одном из кабинетов УМВД России по городу Орлу в ходе оперативных мероприятий по факту кражи мобильного телефона из салона сотовой связи избили заподозренного в этом 35-летнего местного жителя, настаивая, чтобы он признался в краже, которой не совершал", - говорится в релизе. Мужчину били руками и ногами, сломав ему в итоге руку. Полицейские признаны виновными по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным прокуратуры Орловской области, Советский районный суд Орла вдобавок к реальному сроку лишил фигурантов званий "лейтенант полиции" и "старший лейтенант полиции" и на два года после освобождения запретил им занимать должности в правоохранительных органах. УМВД по Орловской области отмечает, что один из осужденных еще до приговора был уволен по отрицательным основаниям, второй - отстранен.
https://ria.ru/20231122/mvd-1911000391.html
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происшествия, орел, россия, орловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Орел, Россия, Орловская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Орле сотрудники полиции получили по три года, сломав руку задержанному
СК: полицейские из Орла, избившие подозреваемого, получили по три года колонии