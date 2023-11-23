Рейтинг@Mail.ru
В Орле сотрудники полиции получили по три года, сломав руку задержанному - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/sk-1911285348.html
В Орле сотрудники полиции получили по три года, сломав руку задержанному
В Орле сотрудники полиции получили по три года, сломав руку задержанному - РИА Новости, 23.11.2023
В Орле сотрудники полиции получили по три года, сломав руку задержанному
Два сотрудника полиции из Орла, избившие подозреваемого в краже телефона, признаны виновными в превышении полномочий и получили по три года колонии, сообщили в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:00
2023-11-23T12:00
происшествия
орел
россия
орловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Два сотрудника полиции из Орла, избившие подозреваемого в краже телефона, признаны виновными в превышении полномочий и получили по три года колонии, сообщили в Telegram СУСК по региону в четверг. "Осужденные 22 ноября 2021 года в одном из кабинетов УМВД России по городу Орлу в ходе оперативных мероприятий по факту кражи мобильного телефона из салона сотовой связи избили заподозренного в этом 35-летнего местного жителя, настаивая, чтобы он признался в краже, которой не совершал", - говорится в релизе. Мужчину били руками и ногами, сломав ему в итоге руку. Полицейские признаны виновными по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным прокуратуры Орловской области, Советский районный суд Орла вдобавок к реальному сроку лишил фигурантов званий "лейтенант полиции" и "старший лейтенант полиции" и на два года после освобождения запретил им занимать должности в правоохранительных органах. УМВД по Орловской области отмечает, что один из осужденных еще до приговора был уволен по отрицательным основаниям, второй - отстранен.
https://ria.ru/20231122/mvd-1911000391.html
орел
россия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орел, россия, орловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Орел, Россия, Орловская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Орле сотрудники полиции получили по три года, сломав руку задержанному

СК: полицейские из Орла, избившие подозреваемого, получили по три года колонии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Два сотрудника полиции из Орла, избившие подозреваемого в краже телефона, признаны виновными в превышении полномочий и получили по три года колонии, сообщили в Telegram СУСК по региону в четверг.
«
"Осужденные 22 ноября 2021 года в одном из кабинетов УМВД России по городу Орлу в ходе оперативных мероприятий по факту кражи мобильного телефона из салона сотовой связи избили заподозренного в этом 35-летнего местного жителя, настаивая, чтобы он признался в краже, которой не совершал", - говорится в релизе.
Мужчину били руками и ногами, сломав ему в итоге руку. Полицейские признаны виновными по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным прокуратуры Орловской области, Советский районный суд Орла вдобавок к реальному сроку лишил фигурантов званий "лейтенант полиции" и "старший лейтенант полиции" и на два года после освобождения запретил им занимать должности в правоохранительных органах.
УМВД по Орловской области отмечает, что один из осужденных еще до приговора был уволен по отрицательным основаниям, второй - отстранен.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Коми отстранили полицейского из-за подозрения в истязании женщины
22 ноября, 11:13
 
ПроисшествияОрелРоссияОрловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала