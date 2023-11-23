https://ria.ru/20231123/shtraf-1911446112.html

Суд отложил рассмотрение протокола об оборотном штрафе для Google

Суд отложил рассмотрение протокола об оборотном штрафе для Google - РИА Новости, 23.11.2023

Суд отложил рассмотрение протокола об оборотном штрафе для Google

Таганский суд Москвы отложил на 4 декабря рассмотрение протокола в отношении Google за повторный отказ удалить фейки о спецоперации с YouTube, по которому... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:09

2023-11-23T20:09

2023-11-23T20:09

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google

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы отложил на 4 декабря рассмотрение протокола в отношении Google за повторный отказ удалить фейки о спецоперации с YouTube, по которому компании грозит третий оборотный штраф в размере до 1/10 дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отложить на 4 декабря в 14.30", - огласила решение судья Марина Орлова. Несмотря на то, что на прошлом заседании суд уже откладывал процесс, юрист компании просил дать ему время, так как он не успел ознакомиться с материалами и перевести их. По его словам, это 800 страниц. Ранее американскому IT-гиганту в России уже дважды назначали оборотные штрафы. В конце 2021 года суд назначил Google штраф в 7,2 миллиарда рублей, тогда часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ - о повторном нарушении порядка ограничения доступа к противоправному контенту - была впервые применена в судебной практике. Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Оборотный штраф - самое строгое наказание по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого Google и соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

https://ria.ru/20231120/milov-1910513220.html

https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html

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технологии, google, youtube