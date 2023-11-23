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В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке - РИА Новости, 23.11.2023
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15:57 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/shkola-1911371375.html
В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке
В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке - РИА Новости, 23.11.2023
В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке
Внутренняя проверка началась в московской школе №2025 после того, как ученик на уроке поранился о канцелярский нож, сообщила РИА Новости директор учебного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:57
2023-11-23T15:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внутренняя проверка началась в московской школе №2025 после того, как ученик на уроке поранился о канцелярский нож, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Ирина Малахова. По ее словам, 22 ноября во время урока литературы ученик 7 класса раскачивался на стуле и отвлекал сидящую за ним одноклассницу. "В какой-то момент девочка достала детский канцелярский нож и положила его на край парты. Мальчик, несмотря на замечания учителя, продолжал раскачиваться и вскоре задел инструмент, из-за чего получил небольшую царапину на спине. Мальчику вызвали скорую помощь и отвели в медкабинет, о случившемся сразу же сообщили маме ребенка", - рассказала Малахова. Директор уточнила, что помощь медиков не потребовалась, царапину обработала школьная медсестра, после инцидента мальчик продолжил посещать занятия. "Для установления обстоятельств произошедшего мы начали внутреннюю проверку, в результате которой будут приняты дисциплинарные меры", - добавила собеседница.
https://ria.ru/20231020/shkola-1904275447.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке

В Москве школьник поранился канцелярским ножом, началась внутренняя проверка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внутренняя проверка началась в московской школе №2025 после того, как ученик на уроке поранился о канцелярский нож, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Ирина Малахова.
По ее словам, 22 ноября во время урока литературы ученик 7 класса раскачивался на стуле и отвлекал сидящую за ним одноклассницу.
«
"В какой-то момент девочка достала детский канцелярский нож и положила его на край парты. Мальчик, несмотря на замечания учителя, продолжал раскачиваться и вскоре задел инструмент, из-за чего получил небольшую царапину на спине. Мальчику вызвали скорую помощь и отвели в медкабинет, о случившемся сразу же сообщили маме ребенка", - рассказала Малахова.
Директор уточнила, что помощь медиков не потребовалась, царапину обработала школьная медсестра, после инцидента мальчик продолжил посещать занятия.
"Для установления обстоятельств произошедшего мы начали внутреннюю проверку, в результате которой будут приняты дисциплинарные меры", - добавила собеседница.
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