https://ria.ru/20231123/shkola-1911371375.html

В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке

В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке - РИА Новости, 23.11.2023

В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке

Внутренняя проверка началась в московской школе №2025 после того, как ученик на уроке поранился о канцелярский нож, сообщила РИА Новости директор учебного... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:57

2023-11-23T15:57

2023-11-23T15:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внутренняя проверка началась в московской школе №2025 после того, как ученик на уроке поранился о канцелярский нож, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Ирина Малахова. По ее словам, 22 ноября во время урока литературы ученик 7 класса раскачивался на стуле и отвлекал сидящую за ним одноклассницу. "В какой-то момент девочка достала детский канцелярский нож и положила его на край парты. Мальчик, несмотря на замечания учителя, продолжал раскачиваться и вскоре задел инструмент, из-за чего получил небольшую царапину на спине. Мальчику вызвали скорую помощь и отвели в медкабинет, о случившемся сразу же сообщили маме ребенка", - рассказала Малахова. Директор уточнила, что помощь медиков не потребовалась, царапину обработала школьная медсестра, после инцидента мальчик продолжил посещать занятия. "Для установления обстоятельств произошедшего мы начали внутреннюю проверку, в результате которой будут приняты дисциплинарные меры", - добавила собеседница.

https://ria.ru/20231020/shkola-1904275447.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва