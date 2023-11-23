https://ria.ru/20231123/shkola-1911371375.html
В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке
В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке - РИА Новости, 23.11.2023
В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке
Внутренняя проверка началась в московской школе №2025 после того, как ученик на уроке поранился о канцелярский нож, сообщила РИА Новости директор учебного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:57
2023-11-23T15:57
2023-11-23T15:57
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внутренняя проверка началась в московской школе №2025 после того, как ученик на уроке поранился о канцелярский нож, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Ирина Малахова. По ее словам, 22 ноября во время урока литературы ученик 7 класса раскачивался на стуле и отвлекал сидящую за ним одноклассницу. "В какой-то момент девочка достала детский канцелярский нож и положила его на край парты. Мальчик, несмотря на замечания учителя, продолжал раскачиваться и вскоре задел инструмент, из-за чего получил небольшую царапину на спине. Мальчику вызвали скорую помощь и отвели в медкабинет, о случившемся сразу же сообщили маме ребенка", - рассказала Малахова. Директор уточнила, что помощь медиков не потребовалась, царапину обработала школьная медсестра, после инцидента мальчик продолжил посещать занятия. "Для установления обстоятельств произошедшего мы начали внутреннюю проверку, в результате которой будут приняты дисциплинарные меры", - добавила собеседница.
https://ria.ru/20231020/shkola-1904275447.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве школьник поранился канцелярским ножом на уроке
В Москве школьник поранился канцелярским ножом, началась внутренняя проверка
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внутренняя проверка началась в московской школе №2025 после того, как ученик на уроке поранился о канцелярский нож, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Ирина Малахова.
По ее словам, 22 ноября во время урока литературы ученик 7 класса раскачивался на стуле и отвлекал сидящую за ним одноклассницу.
«
"В какой-то момент девочка достала детский канцелярский нож и положила его на край парты. Мальчик, несмотря на замечания учителя, продолжал раскачиваться и вскоре задел инструмент, из-за чего получил небольшую царапину на спине. Мальчику вызвали скорую помощь и отвели в медкабинет, о случившемся сразу же сообщили маме ребенка", - рассказала Малахова.
Директор уточнила, что помощь медиков не потребовалась, царапину обработала школьная медсестра, после инцидента мальчик продолжил посещать занятия.
"Для установления обстоятельств произошедшего мы начали внутреннюю проверку, в результате которой будут приняты дисциплинарные меры", - добавила собеседница.
В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку