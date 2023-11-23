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Москалькова заявила о беспрецедентной русофобии в мире - РИА Новости, 23.11.2023
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12:29 23.11.2023 (обновлено: 12:30 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911296546.html
Москалькова заявила о беспрецедентной русофобии в мире
Москалькова заявила о беспрецедентной русофобии в мире - РИА Новости, 23.11.2023
Москалькова заявила о беспрецедентной русофобии в мире
Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена односторонними санкциями в отношении России, заявила... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:29
2023-11-23T12:30
татьяна москалькова
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена односторонними санкциями в отношении России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации (по правам человека), которая была бы не нарушена односторонними санкциями, беспрецедентной русофобией", - сказала Москалькова в РУДН в ходе мероприятия "Россия и Всеобщая декларация прав человека – 75 лет. Достижения и вызовы". Омбудсмен добавила, что сегодня повсеместно можно наблюдать, как отнимается собственность у граждан только по национальному признаку, увольняют с работы и отчисляют из зарубежных институтов граждан России.
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татьяна москалькова, санкции в отношении россии, в мире
Татьяна Москалькова, Санкции в отношении России, В мире
Москалькова заявила о беспрецедентной русофобии в мире

Москалькова: все нормы декларации прав человека нарушили санкциями против РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена односторонними санкциями в отношении России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации (по правам человека), которая была бы не нарушена односторонними санкциями, беспрецедентной русофобией", - сказала Москалькова в РУДН в ходе мероприятия "Россия и Всеобщая декларация прав человека – 75 лет. Достижения и вызовы".
Омбудсмен добавила, что сегодня повсеместно можно наблюдать, как отнимается собственность у граждан только по национальному признаку, увольняют с работы и отчисляют из зарубежных институтов граждан России.
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