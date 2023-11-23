https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911296546.html

Москалькова заявила о беспрецедентной русофобии в мире

Москалькова заявила о беспрецедентной русофобии в мире - РИА Новости, 23.11.2023

Москалькова заявила о беспрецедентной русофобии в мире

Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена односторонними санкциями в отношении России, заявила... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:29

2023-11-23T12:29

2023-11-23T12:30

татьяна москалькова

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена односторонними санкциями в отношении России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации (по правам человека), которая была бы не нарушена односторонними санкциями, беспрецедентной русофобией", - сказала Москалькова в РУДН в ходе мероприятия "Россия и Всеобщая декларация прав человека – 75 лет. Достижения и вызовы". Омбудсмен добавила, что сегодня повсеместно можно наблюдать, как отнимается собственность у граждан только по национальному признаку, увольняют с работы и отчисляют из зарубежных институтов граждан России.

https://ria.ru/20231119/sanktsii-1910381316.html

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татьяна москалькова, санкции в отношении россии, в мире