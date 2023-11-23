https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911195495.html

Операция "Панды": Пекин подверг Запад санкциям

Операция "Панды": Пекин подверг Запад санкциям - РИА Новости, 23.11.2023

Операция "Панды": Пекин подверг Запад санкциям

В британском зоопарке (в Эдинбурге, Шотландия) запущен обратный отсчет времени до отъезда китайских панд на родину. Это произойдет вот-вот — возможно, в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:01

китай

си цзиньпин

пекин

сша

аналитика

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В британском зоопарке (в Эдинбурге, Шотландия) запущен обратный отсчет времени до отъезда китайских панд на родину. Это произойдет вот-вот — возможно, в декабре. На специальной странице зоопарка можно заказать билеты, там же перечисляются наиболее типичные вопросы, задаваемые расстроенными посетителями. Включая и такой: а почему они уезжают?Ответ подчеркнуто лишен политики: был контракт на десять лет, пришлось продлить его на время пандемии — на этом все. Но всем понятно, что политика есть, и еще какая. Особенно если учесть, что в этом месяце китайские панды покинули также США (столичный зоопарк), а преемников на их места не видно, как и в случае с британцами.Здесь надо напомнить, что сегодняшний Пекин продолжает давнюю императорскую традицию — жаловать сопредельным царствам пару панд как символ мира и дружбы. Действительно, более неагрессивное животное представить трудно. Кроме того, оно настолько редко, что нынешние китайские власти его не очень-то дарят: речь об их командировке, временном пребывании, по итогам которого животные едут обратно, а в случае появления у них потомства — оно тоже принадлежит китайскому государству.Панда-дипломатия удалась сегодняшнему Пекину великолепно. Вокруг этих животных возник настоящий глобальный культ, которому сильно поспособствовало обязательное строительство для них громадного павильона с искусственным климатом — и так в каждой стране, которой их временно жаловали. Трудно объяснить, чем хуже тапиры или орангутаны, но факт есть факт: перед нами самое драгоценное и почитаемое животное в мире, которое заодно стало символом Китая вместо пусть мудрого, но сильно зубастого и опасного дракона.И абсолютно понятно, что отъезд пушистых зверей без перспектив замены — это сигнал Пекина провинившимся. Но сигнал в чисто пандовском стиле, неагрессивный, хотя и запоминающийся. И очень хорошо доходящий до широкой публики: ваши власти ведут себя неправильно — и вы остаетесь без нашей милости.Можно даже сказать, что перед нами самый изящный в мировой практике случай введения санкций, которые не наносили бы ущерба ни одной стороне, но посылали бы сигнал по части морали и порядочности. Западники пытались среди прочего сделать что-то подобное с Россией (истеричный уход с нашего рынка каких-то брендов), но результат у них получился известно какой — от недоумения до презрения с нашей стороны. А вот отзыв панд — это как отзыв послов, но серьезнее, потому что про послов широкая публика знает мало, а про панд — много.Теперь давайте посмотрим, что сказал на эту тему китайский лидер Си Цзиньпин, находясь в Сан-Франциско, в речи на обеде с представителями дружественных Китаю организаций. Вот что: многие американцы, особенно дети, не хотели расставаться с пандами и пришли в зоопарк попрощаться. Калифорнийцы тоже хотели бы увидеть их возвращение. Панды долго были послами дружбы между народами двух стран, и Китай готов продолжать сотрудничество с США по сохранению этого редкого вида, чтобы ответить на желание калифорнийцев углублять дружественные связи между народами.Ну и еще он добавил, что для двух стран повернуться друг к другу спиной — это не вариант. Надо выстроить правильные и уважительные отношения. Конечно, все это — политика. Собственно, в этом суть политики Китая в отношении США.Реакция американской (и британской) стороны — разная. Вот публикация в США под заголовком, переводящимся примерно "Скатертью дорога, панды" (и ветер вам в хвост). Автор сообщает, что живет в десяти минутах пешего хода от того самого зоопарка в Вашингтоне, но ни разу не опускался до того, чтобы посмотреть на китайскую парочку. И что это такое: телекамеры, в том числе на вертолетах, сопровождали отъезд посланцев мира домой — да ведь позор."Не очень-то и хотелось" — это типичная и жалкая реакция серьезно обиженного человека, у которого что-то отнимают. Если же говорить о подведении итогов дипломатического сезона 2023 года между Китаем и Западом, то ситуация однозначная: Западу остается признать, что не удалось затормозить развитие азиатского гиганта и превращение его в один из альтернативных центров мирового влияния. Придется долго и мучительно вырабатывать новую политику отношений с Китаем и всем прочим незападным миром. Это будет тяжело, возможно, потребует смены правящих элит, а за ней и тональности пропаганды, но все прочие варианты (кроме тотальной войны) уже были перепробованы. Китай тем временем подождет, у него все хорошо.И пока что сила панды — в ее отсутствии.

https://ria.ru/20231116/kitay_ssha-1909848179.html

https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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китай, си цзиньпин, пекин, сша, аналитика