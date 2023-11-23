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Операция "Панды": Пекин подверг Запад санкциям - РИА Новости, 23.11.2023
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08:00 23.11.2023 (обновлено: 08:01 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911195495.html
Операция "Панды": Пекин подверг Запад санкциям
Операция "Панды": Пекин подверг Запад санкциям - РИА Новости, 23.11.2023
Операция "Панды": Пекин подверг Запад санкциям
В британском зоопарке (в Эдинбурге, Шотландия) запущен обратный отсчет времени до отъезда китайских панд на родину. Это произойдет вот-вот — возможно, в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:00
2023-11-23T08:01
китай
си цзиньпин
пекин
сша
аналитика
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В британском зоопарке (в Эдинбурге, Шотландия) запущен обратный отсчет времени до отъезда китайских панд на родину. Это произойдет вот-вот — возможно, в декабре. На специальной странице зоопарка можно заказать билеты, там же перечисляются наиболее типичные вопросы, задаваемые расстроенными посетителями. Включая и такой: а почему они уезжают?Ответ подчеркнуто лишен политики: был контракт на десять лет, пришлось продлить его на время пандемии — на этом все. Но всем понятно, что политика есть, и еще какая. Особенно если учесть, что в этом месяце китайские панды покинули также США (столичный зоопарк), а преемников на их места не видно, как и в случае с британцами.Здесь надо напомнить, что сегодняшний Пекин продолжает давнюю императорскую традицию — жаловать сопредельным царствам пару панд как символ мира и дружбы. Действительно, более неагрессивное животное представить трудно. Кроме того, оно настолько редко, что нынешние китайские власти его не очень-то дарят: речь об их командировке, временном пребывании, по итогам которого животные едут обратно, а в случае появления у них потомства — оно тоже принадлежит китайскому государству.Панда-дипломатия удалась сегодняшнему Пекину великолепно. Вокруг этих животных возник настоящий глобальный культ, которому сильно поспособствовало обязательное строительство для них громадного павильона с искусственным климатом — и так в каждой стране, которой их временно жаловали. Трудно объяснить, чем хуже тапиры или орангутаны, но факт есть факт: перед нами самое драгоценное и почитаемое животное в мире, которое заодно стало символом Китая вместо пусть мудрого, но сильно зубастого и опасного дракона.И абсолютно понятно, что отъезд пушистых зверей без перспектив замены — это сигнал Пекина провинившимся. Но сигнал в чисто пандовском стиле, неагрессивный, хотя и запоминающийся. И очень хорошо доходящий до широкой публики: ваши власти ведут себя неправильно — и вы остаетесь без нашей милости.Можно даже сказать, что перед нами самый изящный в мировой практике случай введения санкций, которые не наносили бы ущерба ни одной стороне, но посылали бы сигнал по части морали и порядочности. Западники пытались среди прочего сделать что-то подобное с Россией (истеричный уход с нашего рынка каких-то брендов), но результат у них получился известно какой — от недоумения до презрения с нашей стороны. А вот отзыв панд — это как отзыв послов, но серьезнее, потому что про послов широкая публика знает мало, а про панд — много.Теперь давайте посмотрим, что сказал на эту тему китайский лидер Си Цзиньпин, находясь в Сан-Франциско, в речи на обеде с представителями дружественных Китаю организаций. Вот что: многие американцы, особенно дети, не хотели расставаться с пандами и пришли в зоопарк попрощаться. Калифорнийцы тоже хотели бы увидеть их возвращение. Панды долго были послами дружбы между народами двух стран, и Китай готов продолжать сотрудничество с США по сохранению этого редкого вида, чтобы ответить на желание калифорнийцев углублять дружественные связи между народами.Ну и еще он добавил, что для двух стран повернуться друг к другу спиной — это не вариант. Надо выстроить правильные и уважительные отношения. Конечно, все это — политика. Собственно, в этом суть политики Китая в отношении США.Реакция американской (и британской) стороны — разная. Вот публикация в США под заголовком, переводящимся примерно "Скатертью дорога, панды" (и ветер вам в хвост). Автор сообщает, что живет в десяти минутах пешего хода от того самого зоопарка в Вашингтоне, но ни разу не опускался до того, чтобы посмотреть на китайскую парочку. И что это такое: телекамеры, в том числе на вертолетах, сопровождали отъезд посланцев мира домой — да ведь позор."Не очень-то и хотелось" — это типичная и жалкая реакция серьезно обиженного человека, у которого что-то отнимают. Если же говорить о подведении итогов дипломатического сезона 2023 года между Китаем и Западом, то ситуация однозначная: Западу остается признать, что не удалось затормозить развитие азиатского гиганта и превращение его в один из альтернативных центров мирового влияния. Придется долго и мучительно вырабатывать новую политику отношений с Китаем и всем прочим незападным миром. Это будет тяжело, возможно, потребует смены правящих элит, а за ней и тональности пропаганды, но все прочие варианты (кроме тотальной войны) уже были перепробованы. Китай тем временем подождет, у него все хорошо.И пока что сила панды — в ее отсутствии.
https://ria.ru/20231116/kitay_ssha-1909848179.html
https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html
китай
пекин
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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китай, си цзиньпин, пекин, сша, аналитика
Китай, Си Цзиньпин, Пекин, США, Аналитика

Операция "Панды": Пекин подверг Запад санкциям

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на улице в Пекине
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Девушки на улице в Пекине. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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В британском зоопарке (в Эдинбурге, Шотландия) запущен обратный отсчет времени до отъезда китайских панд на родину. Это произойдет вот-вот — возможно, в декабре. На специальной странице зоопарка можно заказать билеты, там же перечисляются наиболее типичные вопросы, задаваемые расстроенными посетителями. Включая и такой: а почему они уезжают?
Ответ подчеркнуто лишен политики: был контракт на десять лет, пришлось продлить его на время пандемии — на этом все. Но всем понятно, что политика есть, и еще какая. Особенно если учесть, что в этом месяце китайские панды покинули также США (столичный зоопарк), а преемников на их места не видно, как и в случае с британцами.
Мальчик в Национальном музее Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Мышь из Сан-Франциско: Китай и США решили говорить дальше
16 ноября, 15:06
Здесь надо напомнить, что сегодняшний Пекин продолжает давнюю императорскую традицию — жаловать сопредельным царствам пару панд как символ мира и дружбы. Действительно, более неагрессивное животное представить трудно. Кроме того, оно настолько редко, что нынешние китайские власти его не очень-то дарят: речь об их командировке, временном пребывании, по итогам которого животные едут обратно, а в случае появления у них потомства — оно тоже принадлежит китайскому государству.
Панда-дипломатия удалась сегодняшнему Пекину великолепно. Вокруг этих животных возник настоящий глобальный культ, которому сильно поспособствовало обязательное строительство для них громадного павильона с искусственным климатом — и так в каждой стране, которой их временно жаловали. Трудно объяснить, чем хуже тапиры или орангутаны, но факт есть факт: перед нами самое драгоценное и почитаемое животное в мире, которое заодно стало символом Китая вместо пусть мудрого, но сильно зубастого и опасного дракона.
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
У Америки появились новые претензии к Китаю
14 ноября, 08:00
И абсолютно понятно, что отъезд пушистых зверей без перспектив замены — это сигнал Пекина провинившимся. Но сигнал в чисто пандовском стиле, неагрессивный, хотя и запоминающийся. И очень хорошо доходящий до широкой публики: ваши власти ведут себя неправильно — и вы остаетесь без нашей милости.
Можно даже сказать, что перед нами самый изящный в мировой практике случай введения санкций, которые не наносили бы ущерба ни одной стороне, но посылали бы сигнал по части морали и порядочности. Западники пытались среди прочего сделать что-то подобное с Россией (истеричный уход с нашего рынка каких-то брендов), но результат у них получился известно какой — от недоумения до презрения с нашей стороны. А вот отзыв панд — это как отзыв послов, но серьезнее, потому что про послов широкая публика знает мало, а про панд — много.
Теперь давайте посмотрим, что сказал на эту тему китайский лидер Си Цзиньпин, находясь в Сан-Франциско, в речи на обеде с представителями дружественных Китаю организаций. Вот что: многие американцы, особенно дети, не хотели расставаться с пандами и пришли в зоопарк попрощаться. Калифорнийцы тоже хотели бы увидеть их возвращение. Панды долго были послами дружбы между народами двух стран, и Китай готов продолжать сотрудничество с США по сохранению этого редкого вида, чтобы ответить на желание калифорнийцев углублять дружественные связи между народами.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
Ну и еще он добавил, что для двух стран повернуться друг к другу спиной — это не вариант. Надо выстроить правильные и уважительные отношения. Конечно, все это — политика. Собственно, в этом суть политики Китая в отношении США.
Реакция американской (и британской) стороны — разная. Вот публикация в США под заголовком, переводящимся примерно "Скатертью дорога, панды" (и ветер вам в хвост). Автор сообщает, что живет в десяти минутах пешего хода от того самого зоопарка в Вашингтоне, но ни разу не опускался до того, чтобы посмотреть на китайскую парочку. И что это такое: телекамеры, в том числе на вертолетах, сопровождали отъезд посланцев мира домой — да ведь позор.
"Не очень-то и хотелось" — это типичная и жалкая реакция серьезно обиженного человека, у которого что-то отнимают. Если же говорить о подведении итогов дипломатического сезона 2023 года между Китаем и Западом, то ситуация однозначная: Западу остается признать, что не удалось затормозить развитие азиатского гиганта и превращение его в один из альтернативных центров мирового влияния. Придется долго и мучительно вырабатывать новую политику отношений с Китаем и всем прочим незападным миром. Это будет тяжело, возможно, потребует смены правящих элит, а за ней и тональности пропаганды, но все прочие варианты (кроме тотальной войны) уже были перепробованы. Китай тем временем подождет, у него все хорошо.
И пока что сила панды — в ее отсутствии.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии встречи участников форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли
19 октября, 08:00
 
КитайСи ЦзиньпинПекинСШААналитика
 
 
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