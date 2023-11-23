https://ria.ru/20231123/sanatorii-1911281312.html

За здоровьем — в санаторий: плюсы черноморского санкура во внесезон

За здоровьем — в санаторий: плюсы черноморского санкура во внесезон - РИА Новости, 23.11.2023

За здоровьем — в санаторий: плюсы черноморского санкура во внесезон

Краснодарский край – здравница круглогодичная. Спасибо природе и людям, приспособившим ее целебные силы – вкупе с достижениями научной медицины – оздоровлять и... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:05

2023-11-23T12:05

2023-11-23T12:14

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Краснодарский край – здравница круглогодичная. Спасибо природе и людям, приспособившим ее целебные силы – вкупе с достижениями научной медицины – оздоровлять и восстанавливать.Курорты Кубани, как известно, имеют свои особенности. Даже на ее черноморском побережье природные условия разные: в том же Сочи – влажные субтропики, в Геленджике – субтропический сухой климат, а в Анапе – сухой средиземноморский. Сегодня сделаем акцент на курортах северной части побережья, выборочно представив санатории Геленджика, Кабардинки и Анапы, где побывала корреспондент РИА Новости Карина Ивашко.Здоровая "Русь"Здоровье превыше всего – говорим мы, но не очень этому лозунгу следуем. И все же есть те, кто умеет остановить привычный "бег" и уделить время себе."Сейчас более осознанно относятся к здоровью люди в возрасте от тридцати до сорока лет. Вот они стараются совмещать приятное с полезным, выбирают окошки вне пляжного сезона, когда и народа меньше, и цена ниже, и море не так сильно отвлекает. Эти люди чаще покупают путевку без лечения, а процедуры берут уже на месте. У пенсионеров – другая история", - рассказала РИА Новости главврач санатория "Русь" в Геленджике Людмила Горбунова.По ее словам, одни приезжают за профилактикой (и это самое правильное!), другие – уже с букетом хронических заболеваний, вылечить которые сложно, но можно улучшить состояние."Климат Геленджика – мягкий, ровный. Бухта защищена горами. Зимы здесь преимущественно теплые, что благоприятно для круглогодичного отдыха. Морской воздух, сосны – это очень полезно для верхних дыхательных путей, для оздоровления в целом. Вдобавок наш курорт славится лечебными минеральными водами из недр Кавказских гор. В таких условиях санаторно-курортное лечение эффективно в любое время года. И кто к нам сюда приезжает, как правило, год не болеет", - уверяет главврач.Санаторий предлагает несколько комплексных программ, в том числе и базовую – общеоздоровительную."Это не лечение в прямом смысле. Тут наша цель – снять психоэмоциональное напряжение, улучшить обмен веществ, общее состояние организма. Для этого мы используем наши бальнеологические возможности: геленджикскую минеральную воду – в санатории свой питьевой бювет, лечебные ванны, грязелечение. Аппаратную физиотерапию, ингаляции, лазерную и ультразвуковую терапии. В перечень услуг входит также ручной массаж, сухие углекислые ванны, спелеотерапия, кислородные коктейли и фиточаи. Базовый набор услуг варьируется уже по решению врача в зависимости от потребностей пациента и имеющихся противопоказаний", - пояснила собеседница РИА Новости.Ванны, души, массажи, лечебную гимнастику и другие процедуры, входящие в готовые программы, можно дополнить по показаниям (после консультации врача) подводным вытяжением, рефлексо- и мануальной терапией, прессо-, карбокси- и озонотерапией, а также ВЛОКом – внутривенно-лазерным облучением крови.Ухоженная территория со своим пляжем, открытый обогреваемый бассейн, бассейн крытый – оба с детской зоной, многофункциональная спортивная площадка, детский городок, тренажерный зал, зал ЛФК, СПА-комплекс с многообразием терм и других видов релакса – все это в санатории есть. К слову, СПА оснащен инновационной флоат-капсулой – для сеансов невесомости и максимального расслабления, и криокапсулой, мобилизующей силы организма.Гордость управляющей команды – новый конгресс-холл: зал-трансформер с высококлассным проекционным и звуковым оборудованием, где проводятся развлекательные и деловые мероприятия не только для гостей санатория, но и для жителей Геленджика.Основной профиль учреждения – семейный отдых. Вместе с тем, санаторий активно участвует в программах Фонда социального страхования (ФСС), принимая граждан льготных категорий."Это и детки с ДЦП в сопровождении взрослого, и маломобильные взрослые. Вообще люди с ограниченными возможностями здоровья. И пенсионеры, которые получают соцпутевку и приезжают к нам из разных уголков страны. Москва, Центральная Россия, Татарстан, Чукотка… И свои – кубанские. Собственно, благодаря ФСС санаторий работает круглый год. При общей загрузке в 780 мест даже в межсезонье 600 отдыхающих есть всегда. С точки зрения коммерции эти месяцы, конечно, не самые прибыльные, но мы работаем, радуем людей, получаем плюсы в карму", - рассказала замдиректора санатория "Русь" Ксения Коджемонян."Жемчужина моря": лечение, оздоровление и спорт высоких достиженийВ 18 километрах от Геленджика – в Кабардинке – раскинулся санаторий "Жемчужина моря". Как утверждают знатоки, в этом курортном селе тоже свой микроклимат. А все потому, что Кабардинка, хоть и находится на берегу Цемесской бухты (как и Новороссийск), от ледяных норд-остов с трех сторон прикрыта горными хребтами."Жемчужина моря" (санаторию 102 года) впечатляет размерами: почти восемь гектаров с вечнозеленым парком на первой береговой линии."У нас около 50 строений и объектов. Одних жилых корпусов – 26. И шесть – медицинских. Непосредственно на набережной – водолечебница, два кафе, аквапарк и дельфинарий. Даже свой светофор есть – между набережной и основной территорией", - рассказала РИА Новости заместитель генерального директора санатория Анна Кабулова.Прибывших отдыхающих по корпусам развозят электрокары. В день заезда в районе регистрации – суета."Видите, как у нас сегодня задорно! Шестьдесят человек заезжает. Давайте мы не будем отбирать у отдыхающих электрокар – так погуляем. Смотрите – это наша гордость: уникальный 50-метровый бассейн олимпийского резерва. Ни в одном другом санатории такого нет. И тренируются здесь, между прочим, спортсмены Всероссийской федерации плавания. По-моему, они от нас вообще не уезжают – одни группы сменяют другие", - проводит экскурсию Анна.В "Жемчужине моря" – 15 спортивных объектов! Площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле, спортивный и гимнастический залы, бойцовский клуб (он же зал боксерский), теннисный корт, воркаут, памп-трек… Бассейнов – четыре, включая детский."Спортивная база – большая. Мы принимаем как профессионалов, так и любителей. Дружим со многими федерациями России – команды приезжают и на тренировки, и для восстановления. Проводят у нас сборы, соревнования, турниры. Мы и создавали столь мощную инфраструктуру для спортсменов, чтобы приглашать их к нам и не в сезон. Виды спорта охвачены разные: плавание, футбол, единоборства, игровые виды, велоспорт. В планах – строительство зала художественной гимнастики и других объектов", - рассказал РИА Новости главврач санатория Павел Микаелян.Но спорт, конечно, не единственное направление работы учреждения. Взрослые, семьи, дети – профилей много. Есть даже летний лагерь."Дети, будучи у нас на отдыхе в лагере, не мешают взрослым, а взрослые – им. При этом они так же получают процедуры, ходят в бассейн, занимаются спортом. У детей – своя территория, свои корпуса, своя столовая. Вообще, как вы заметили, физиотерапия, массажный корпус, СПА, медцентр – все у нас в разных зданиях. Мы используем компьютерную систему, позволяющую четко разводить потоки отдыхающих", - пояснил специалист."Жемчужина моря", подчеркнул он, это многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение, где, помимо санкура и общего оздоровления, можно получить амбулаторную поликлиническую помощь и лечение в стационаре."Конечно, ключевая задача санатория – оздоровление. То есть мы боремся с хроническими заболеваниями, которые находятся в стадии ремиссии, потому что в случае обострений санкурлечение противопоказано. Кроме того, мы нацелены на лечение местного населения – берем на себя функции амбулатории и стационара. Есть даже свой травмпункт", - заметил главврач.В санатории доступны такие виды лечения, как рефлексо-, озокерито-, оксигено-, гало-, гирудо- и лазеротерапия. Некоторые требуют новейшего оборудования. В частности, это IV-терапия (внутривенная) и магнитотерапия SIS."SIS – это высокоинтенсивный магнит. Метод пришел из спортивной медицины. Спектр его воздействия широк. По назначению врача такую терапию можно получить в рамках комплексных оздоровительных программ санатория", - рассказала завотделением медцентра Екатерина Литовченко."ДиЛУЧ": сто лет заботы о здоровьеСанаторно-курортный комплекс "ДиЛУЧ" – крупнейшая многопрофильная здравница черноморского побережья, градообразующее предприятие Анапы – в этом году празднует столетие."Грандиозное празднество намечено на 22 декабря. В Городском театре будет концерт-посвящение нам. Мы тоже готовимся: разместим везде стенды, рассказывающие о нашей истории, о научных достижениях, о людях, внесших большой личный вклад в развитие здравницы, будут встречи, конференция… Ремонт завершаем – как без этого! Как люди готовятся к большому событию, так и мы наводим лоск", - рассказала заведующая лечебно-диагностическим центром комплекса "ДиЛУЧ" Екатерина Белус.Санаторий может принимать до тысячи человек в течение всего года. Пропускная способность лечебно-диагностического центра, который здесь называют "9 этажей здоровья", это 5200 посещений в день. Врачи всех специальностей, свыше тысячи единиц медоборудования, более 400 видов обследования, шесть гостиниц и вся инфраструктура современной курортной индустрии. А территория – центр курортной зоны Анапы, с вольным расположением жилых корпусов и отделений. Владения внушительные!По словам Екатерины Белус, даже несмотря на закрытый аэропорт, загрузка у комплекса хорошая."И октябрь, и ноябрь – почти сто процентов. Да, добираться стало сложнее, и первое время не процент, а глубина загрузки была низкой. Но у нас сейчас социальных групп много – около 60 процентов. И сами мы многое делаем для привлечения людей в межсезонье. И город – он не замирает после бархатного сезона: кафе, рестораны, культурные досуговые площадки, уличные музыканты – все работают на круглогодичность курорта. Погода не всегда, но часто на нашей стороне. В прошлом году, например, мы Новый год отмечали в лаундж-зоне на море – было плюс 15. Очень красиво все обустроили: елка, шарики, фонарики, люди, танцы – очень атмосферно и празднично", - поделилась собеседница агентства.В Анапе – особый микроклимат, убеждена она. (Как и на всем побережье – только везде свои преимущества). В случае Анапы это сочетание горной, морской и степной зон, мягкость ближе к средиземноморской."В Анапе нет больших температурных скачков. Условно говоря, три дня – одна температура, следующие три дня – на градус выше. Для отдыхающих это очень благоприятно. Особенно для людей с хроническими заболеваниями, для метеозависимых. А вообще все от настроя зависит: приехал человек отдохнуть и оздоровиться – ему в любое время будет хорошо. И нам есть чем его занять", - уверяет заведующая ЛДЦ.Как и другие санатории, "ДиЛУЧ" предлагает гостям комплексные оздоровительные программы – по показаниям врача. И никакого "всё включено". От переедания, напротив, лечат – диетическим сбалансированным питанием. Ведь диета – уже детокс.Очень любят гости бальнеопроцедуры: это несколько видов лечебного душа, десятки ванн – йодобромные, гидромассажные с фитодобавками, прибойно-световая, ванна для подводного вытяжения, шоколадная, винная и даже "молодильная". Тут тебе и лечение, и удовольствие. Большим спросом пользуются грязи, тем более что в Анапе они свои. Как и минеральная вода."После ковида наш гость изменился. Люди стали внимательнее изучать вопросы здоровья. Контингент теперь моложе: если раньше было 60+, 50+, то сегодня много отдыхающих 35-40 лет. Мужчин много. Тот же детокс их очень даже интересует – и очищение кожи, и омолаживающие СПА-процедуры. Кстати, в прошлом году у нас открылся свой СПА-комплекс – новый, просторный, с огромным бассейном. Я лично туда хожу ради эстетического удовольствия. И гостям рекомендую", - говорит Белус.Опытом санаторно-курортного отдыха на море в межсезонье с РИА Новости поделилась отдыхающая из Москвы Наталья, которой довелось побывать и в Анапе, и в Кабардинке, и в Геленджике: "Я впервые приехала в санаторий уже выйдя на пенсию – по социальной путевке. В Кабардинку. Была поздняя осень, море еще вполне теплое – по крайней мере, для меня. Санаторий замечательный – современный, с новым оборудованием. Лечебные процедуры – приятные, бассейн – вдобавок к морю, прогулки, воздух – морской с примесью хвои, и ощущение бодрости – все слилось в какой-то восторг. Потом была в Анапе, которая славится своими грязями, полезными для моих больных суставов. Было это, правда, в феврале, когда море можно только вдыхать и слушать, смотреть на волны, но и в этом была своя прелесть, не говоря уже о смене обстановки и общем ободряющем эффекте. Вот сейчас удалось приехать в Геленджик – ура, я снова на отдыхе!"

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