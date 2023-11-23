https://ria.ru/20231123/rossiya24-1911248568.html

Телеканал "Россия 24" принес соболезнования родным и близким Максудова

Телеканал "Россия 24" принес соболезнования родным и близким Максудова - РИА Новости, 23.11.2023

Телеканал "Россия 24" принес соболезнования родным и близким Максудова

Телеканал "Россия 24" принес соболезнования родным и близким скончавшегося от удара ВСУ корреспондента Бориса Максудова. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:24

2023-11-23T10:24

2023-11-23T18:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

борис максудов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" принес соболезнования родным и близким скончавшегося от удара ВСУ корреспондента Бориса Максудова. О кончине корреспондента "России 24" Максудова ранее сообщил журналист Владимир Соловьев. "Борис Максудов, который работал в зоне спецоперации и попал под обстрел ВСУ, от полученных ран скончался, не приходя в сознание. От лица телеканала "Россия 24" приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса", - сказала ведущая в эфире канала. В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России 24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, оказана помощь, угрозы его жизни нет.

https://ria.ru/20231123/kiselev-1911244495.html

запорожская область

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запорожская область, борис максудов, вооруженные силы украины