https://ria.ru/20231123/rossiya-1911341625.html
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2023
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков
Россия не представляет угрозы для Европы, на самом деле все ровно наоборот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:18
2023-11-23T14:18
2023-11-23T17:53
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия не представляет угрозы для Европы, на самом деле все ровно наоборот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Европа представляет угрозу для России. Будучи подконтрольным США континентом — я имею в виду ЕС, — именно они участвуют в НАТО, которая двигается со своей военной мощью к нашим границам. <...> Это представляет для нас угрозу, именно это заставляет нас делать то, что мы делаем", — пояснил чиновник.Ранее в четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что не только Прага, но и все в Североатлантическом альянсе рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе, поэтому армии блока готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности.В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг 21 ноября говорил, что организация не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России. В Москве же много раз подчеркивали, что не создают угроз ни для кого и готовы к диалогу с НАТО. Однако он должен происходить на равноправной основе, а Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.На минувшей неделе президент Владимир Путин также отметил, что Россия не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. По его словам, у страны нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает суть происходящих событий.
https://ria.ru/20231123/neft-1911118243.html
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Россия, В мире, НАТО, Европа, США, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Евросоюз, Петр Павел, Чехия
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков
Дмитрий Песков заявил об отсутствии угрозы для ЕС со стороны России