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Аэрофлот на новогодний период увеличил частоту рейсов из Москвы
Аэрофлот на новогодний период увеличил частоту рейсов из Москвы - РИА Новости, 23.11.2023
Аэрофлот на новогодний период увеличил частоту рейсов из Москвы
Аэрофлот на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:18
2023-11-23T15:18
2023-11-23T15:18
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МОСКВА, 23 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально-значимых направлениях. В дополнение к действующему расписанию полетов Аэрофлот добавил из аэропорта Шереметьево: Рейсы под кодом SU, в зависимости от направления, выполняются Аэрофлотом и авиакомпанией "Россия". Ранее авиаперевозчик сообщал, что ввел 44 дополнительных рейса из Москвы в Калининград и 42 дополнительных рейса в города Дальнего Востока. Таким образом, общее количество направлений из аэропорта Шереметьево, на которых Аэрофлот увеличил количество рейсов в период повышенного спроса, составляет 26 городов России. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 23 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально-значимых направлениях.
В дополнение к действующему расписанию полетов Аэрофлот добавил из аэропорта Шереметьево:
- 24 рейса в Минеральные Воды;
- 19 рейсов в Сочи;
- 17 рейсов в Санкт-Петербург;
- 13 рейсов в Ставрополь;
- по 12 рейсов в Казань и Самару;
- 11 рейсов в Ижевск;
- по 9 рейсов в Магнитогорск и Новокузнецк;
- по 8 рейсов в Оренбург и Горно-Алтайск;
- по 6 рейсов в Новый Уренгой и Орск;
- по 5 рейсов в Уфу, Челябинск и Кемерово;
- 4 рейса в Омск;
- по 3 рейса в Ханты-Мансийск и Нижневартовск;
- 2 рейса в Пермь.
Рейсы под кодом SU, в зависимости от направления, выполняются Аэрофлотом и авиакомпанией "Россия".
Ранее авиаперевозчик сообщал, что ввел 44 дополнительных рейса из Москвы в Калининград и 42 дополнительных рейса в города Дальнего Востока. Таким образом, общее количество направлений из аэропорта Шереметьево, на которых Аэрофлот увеличил количество рейсов в период повышенного спроса, составляет 26 городов России.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.