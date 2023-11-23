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Аэрофлот на новогодний период увеличил частоту рейсов из Москвы

Аэрофлот на новогодний период увеличил частоту рейсов из Москвы - РИА Новости, 23.11.2023

Аэрофлот на новогодний период увеличил частоту рейсов из Москвы

Аэрофлот на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:18

2023-11-23T15:18

2023-11-23T15:18

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МОСКВА, 23 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально-значимых направлениях. В дополнение к действующему расписанию полетов Аэрофлот добавил из аэропорта Шереметьево: Рейсы под кодом SU, в зависимости от направления, выполняются Аэрофлотом и авиакомпанией "Россия". Ранее авиаперевозчик сообщал, что ввел 44 дополнительных рейса из Москвы в Калининград и 42 дополнительных рейса в города Дальнего Востока. Таким образом, общее количество направлений из аэропорта Шереметьево, на которых Аэрофлот увеличил количество рейсов в период повышенного спроса, составляет 26 городов России. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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