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Израильские силы проводят рейды на Западном берегу, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
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06:23 23.11.2023 (обновлено: 06:26 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/reydy-1911222500.html
Израильские силы проводят рейды на Западном берегу, сообщают СМИ
Израильские силы проводят рейды на Западном берегу, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
Израильские силы проводят рейды на Западном берегу, сообщают СМИ
Израильские силы проводят рейды на Западном берегу Иордана, в ходе одного из них погиб палестинский подросток, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T06:23
2023-11-23T06:26
в мире
израиль
хеврона
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израильские силы проводят рейды на Западном берегу Иордана, в ходе одного из них погиб палестинский подросток, сообщает телеканал Al Jazeera. Как отмечается, рейдам подверглись города Дженин, Тубас и Хеврон, населенные пункты Кафр-Дан, Аззун, Бейт-Фурик и Себастия, а также лагеря беженцев Каландия и Балата. "Палестинский Красный Полумесяц подтвердил Al Jazeera, что 17-летний Изз ад-Дин Мустафа аль-Хафи был застрелен израильскими силами в ходе рейда в лагере беженцев Балата на востоке Наблуса", - сообщает телеканал. Как отмечается, во время рейда в Балате еще один человек пострадал. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231123/gaza-1911215143.html
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https://ria.ru/20231122/israel-1911203091.html
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хеврона
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в мире, израиль, хеврона, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Хеврона, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Израильские силы проводят рейды на Западном берегу, сообщают СМИ

Al Jazeera: силы Израиля проводят рейды на Западном берегу, погиб один подросток

© AP Photo / Majdi MohammedДым над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израильские силы проводят рейды на Западном берегу Иордана, в ходе одного из них погиб палестинский подросток, сообщает телеканал Al Jazeera.
Как отмечается, рейдам подверглись города Дженин, Тубас и Хеврон, населенные пункты Кафр-Дан, Аззун, Бейт-Фурик и Себастия, а также лагеря беженцев Каландия и Балата.
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02:43
"Палестинский Красный Полумесяц подтвердил Al Jazeera, что 17-летний Изз ад-Дин Мустафа аль-Хафи был застрелен израильскими силами в ходе рейда в лагере беженцев Балата на востоке Наблуса", - сообщает телеканал.
Как отмечается, во время рейда в Балате еще один человек пострадал.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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Красный Полумесяц сообщил об эвакуации 190 человек из "Аш-Шифы"
05:34
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек.
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Вчера, 22:43
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХевронаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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