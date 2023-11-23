https://ria.ru/20231123/reshenie-1911218320.html

В Польше предупредили о "важном решении" по Украине

В Польше предупредили о "важном решении" по Украине - РИА Новости, 23.11.2023

В Польше предупредили о "важном решении" по Украине

Польское правительство прислушается к требованиям протестующих перевозчиков на границе с Украиной, решение могут принять в декабре, предположил вице-президент... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T04:20

2023-11-23T04:20

2023-11-23T04:20

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Польское правительство прислушается к требованиям протестующих перевозчиков на границе с Украиной, решение могут принять в декабре, предположил вице-президент польского аналитического центра "Warshaw Enterprise Institute" Себастьян Стодолак в интервью украинскому изданию Kyiv Independent."Важные решения (по ситуации на границе с Украиной. — Прим. ред.), вероятно, будут приняты в декабре. <...> Можно предположить, что новое правительство (Польши. — Прим. ред.) захочет найти какое-нибудь дружелюбное решение, но оно однозначно обратит внимание на голоса польских перевозчиков", — считает эксперт.Аналитик добавил, что сейчас польских политиков больше волнуют не протесты дальнобойщиков, а формирование нового правительства после поражения правящей партии "Право и справедливость" (PiS) на парламентских выборах.Другие собеседники KI указали на то, что доминирование украинских перевозчиков на транспортном рынке вызвано внешними причинами. В издании заметили, что компании опасаются отправлять польских водителей в украинские города далеко от границы из-за военных действий. Поляки нередко возвращаются на родину без обратного груза, сообщили журналисты.KI отметило, что польские перевозчики не могут решить проблему с помощью украинских водителей, которые работают в Польше. По словам автора, в случае въезда на Украину мужчины уже не смогут ее покинуть из-за военного положения. Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года, провести их проверку и разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ria.ru/20231121/probka-1910784194.html

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в мире, украина, польша, право и справедливость