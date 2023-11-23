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Михалков заявил, что не будет работать с релокантами - РИА Новости, 23.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:24 23.11.2023 (обновлено: 20:09 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/relokanty-1911344487.html
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами - РИА Новости, 23.11.2023
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами
Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:24
2023-11-23T20:09
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами."Я не хочу с ними (релокантами) работать и не буду. Если кто-то хочет, пусть едут туда и там с ними работают", - сказал Михалков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов.Спикер ГД Вячеслав Володин ранее на пленарном заседании в ГД заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен".
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никита михалков, новости культуры, россия
Культура, Никита Михалков, Новости культуры, Россия
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами

Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами.
«
"Я не хочу с ними (релокантами) работать и не буду. Если кто-то хочет, пусть едут туда и там с ними работают", - сказал Михалков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее на пленарном заседании в ГД заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен".
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