https://ria.ru/20231123/relokanty-1911344487.html

Михалков заявил, что не будет работать с релокантами

Михалков заявил, что не будет работать с релокантами - РИА Новости, 23.11.2023

Михалков заявил, что не будет работать с релокантами

Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:24

2023-11-23T14:24

2023-11-23T20:09

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами."Я не хочу с ними (релокантами) работать и не буду. Если кто-то хочет, пусть едут туда и там с ними работают", - сказал Михалков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов.Спикер ГД Вячеслав Володин ранее на пленарном заседании в ГД заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен".

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

никита михалков, новости культуры, россия