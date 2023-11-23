https://ria.ru/20231123/relokanty-1911344487.html
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами - РИА Новости, 23.11.2023
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами
Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:24
2023-11-23T14:24
2023-11-23T20:09
культура
никита михалков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами."Я не хочу с ними (релокантами) работать и не буду. Если кто-то хочет, пусть едут туда и там с ними работают", - сказал Михалков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов.Спикер ГД Вячеслав Володин ранее на пленарном заседании в ГД заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен".
https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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никита михалков, новости культуры, россия
Культура, Никита Михалков, Новости культуры, Россия
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами
Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами