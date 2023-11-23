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Аэрофлот будет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Харбин - РИА Новости, 23.11.2023
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Аэрофлот будет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Харбин
Аэрофлот будет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Харбин - РИА Новости, 23.11.2023
Аэрофлот будет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Харбин
Аэрофлот открывает продажи на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Харбин. Полеты будут выполняться, начиная с 22 декабря 2023 года, авиакомпанией "Россия"... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:55
2023-11-23T14:55
пресс-релизы
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МОСКВА, 23 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открывает продажи на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Харбин. Полеты будут выполняться, начиная с 22 декабря 2023 года, авиакомпанией "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот"). В зимнем сезонном расписании запланировано два еженедельных рейса: вылет из Иркутска — по понедельникам и пятницам, обратный вылет из Харбина — по вторникам и субботам. Ранее Аэрофлот сообщал, что 21 декабря открывается регулярное воздушное сообщение между Иркутском и Пекином. Кроме того, в зимнем сезоне Аэрофлот предлагает жителям региона прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и Бангкок. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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96
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Аэрофлот будет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Харбин

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открывает продажи на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Харбин. Полеты будут выполняться, начиная с 22 декабря 2023 года, авиакомпанией "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот").
В зимнем сезонном расписании запланировано два еженедельных рейса: вылет из Иркутска — по понедельникам и пятницам, обратный вылет из Харбина — по вторникам и субботам.
Ранее Аэрофлот сообщал, что 21 декабря открывается регулярное воздушное сообщение между Иркутском и Пекином. Кроме того, в зимнем сезоне Аэрофлот предлагает жителям региона прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и Бангкок.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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