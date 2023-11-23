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Си Цзиньпин выразил надежду на вклад цифровой торговли в общее развитие

Си Цзиньпин выразил надежду на вклад цифровой торговли в общее развитие - РИА Новости, 23.11.2023

Си Цзиньпин выразил надежду на вклад цифровой торговли в общее развитие

Китай надеется, что цифровая торговля сможет превратиться в новый двигатель общего развития и придаст новый импульс росту мировой экономики, заявил в четверг... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:06

2023-11-23T07:06

2023-11-23T07:06

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си цзиньпин

чжэцзян

ханчжоу

технологии

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ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что цифровая торговля сможет превратиться в новый двигатель общего развития и придаст новый импульс росту мировой экономики, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. "В настоящее время глобальная цифровая торговля переживает бурное развитие и уже стала новым ярким аспектом в международной торговле", - сказал Си Цзиньпин, обращении к участникам выставки Global Digital Trade Expo. Он отметил, что в последние годы Китай присоединился к высоким стандартам международных торгово-экономических правил, создал и усовершенствовал систему управления цифровой торговлей, а также способствовал реформированию, инновациям и развитию цифровой торговли, постоянно предоставлял миру новые возможности. "Надеюсь, что все стороны в полной мере смогут использовать платформу Global Digital Trade Expo для обсуждения сотрудничества, совместного продвижения развития и совместного использования результатов, а также будут работать вместе, чтобы превратить цифровую торговлю в новый двигатель общего развития и придать новый импульс росту мировой экономики", - подчеркнул китайский лидер. Выставка Global Digital Trade Expo открылась в четверг в городе Ханчжоу китайской восточной провинции Чжэцзян и продлится до 27 ноября. По данным министерства коммерции КНР, для участия в выставке зарегистрировались 15 тысяч профессиональных закупщиков, 68 международных организаций и бизнес-ассоциаций. Всего на выставочной площади в 100 тысяч квадратных метров будут представлены 800 предприятий.

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в мире, китай, си цзиньпин, чжэцзян, ханчжоу, технологии