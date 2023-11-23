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Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут до 300,2 миллиарда - РИА Новости, 23.11.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
16:02 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/raskhody-1911374153.html
Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут до 300,2 миллиарда
Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут до 300,2 миллиарда - РИА Новости, 23.11.2023
Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут до 300,2 миллиарда
Расходная часть бюджета Ростовской области в 2024 году вырастет на 7,4% и составит 300,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель законодательного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:02
2023-11-23T16:02
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Расходная часть бюджета Ростовской области в 2024 году вырастет на 7,4% и составит 300,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. В четверг депутаты областного парламента утвердили в первом чтении областной бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Его проект прошел публичные слушания, рассмотрение профильными комитетами и парламентскими фракциями. По словам Ищенко, увеличение доходной и расходной части говорит о том, что Ростовская область улучшает свои возможности. "Донская экономика, несмотря на всем известные внешние факторы со стороны враждебно настроенных стран, адаптировалась к новым реалиям, работает в плюс, что позволяет прирастать и бюджету Ростовской области... Расходная часть бюджета прибавила 20,6 миллиарда рублей (+7,4%) по сравнению с первым чтением годом ранее, и составила 300,2 миллиарда рублей", - сказал он. Спикер областного парламента отметил, что бюджет продолжает оставаться социальным: социальные расходы на 2024 год составят 2/3 всех расходов или 198,8 миллиарда рублей, что на 7,2 миллиарда рублей больше расходов бюджета на те же цели к первому чтению бюджета на 2023 год. Больше всего средств идет на социальную политику, образование и здравоохранение. На втором месте по объему расходов находится так называемый "бюджет развития" - 24 процента общих бюджетных расходов или 73,2 миллиарда рублей (+8,4%). Это средства, которые направляются на дорожную деятельность, строительство и реконструкцию социальных объектов, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на поддержку бизнеса и аграрного сектора. В целом, к первому чтению доходы областного бюджета на 2024 год составляют 284,6 миллиарда рублей, что на 12,2 миллиарда рублей больше по сравнению с первым чтением бюджета на 2023 год, а расходы 300,2 миллиарда рублей (+20,6 миллиарда рублей). Собственные доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 228,7 миллиарда рублей с ростом к первому чтению бюджета на 2023 год на 15,3%.
https://realty.ria.ru/20231116/rostov-1909754326.html
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https://radiosputnik.ru/20231106/rostov-krym-1907674485.html
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5
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ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко
Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут до 300,2 миллиарда

Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут до 300,2 миллиарда

© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Расходная часть бюджета Ростовской области в 2024 году вырастет на 7,4% и составит 300,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
В четверг депутаты областного парламента утвердили в первом чтении областной бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Его проект прошел публичные слушания, рассмотрение профильными комитетами и парламентскими фракциями.
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По словам Ищенко, увеличение доходной и расходной части говорит о том, что Ростовская область улучшает свои возможности. "Донская экономика, несмотря на всем известные внешние факторы со стороны враждебно настроенных стран, адаптировалась к новым реалиям, работает в плюс, что позволяет прирастать и бюджету Ростовской области... Расходная часть бюджета прибавила 20,6 миллиарда рублей (+7,4%) по сравнению с первым чтением годом ранее, и составила 300,2 миллиарда рублей", - сказал он.
Спикер областного парламента отметил, что бюджет продолжает оставаться социальным: социальные расходы на 2024 год составят 2/3 всех расходов или 198,8 миллиарда рублей, что на 7,2 миллиарда рублей больше расходов бюджета на те же цели к первому чтению бюджета на 2023 год. Больше всего средств идет на социальную политику, образование и здравоохранение.
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На втором месте по объему расходов находится так называемый "бюджет развития" - 24 процента общих бюджетных расходов или 73,2 миллиарда рублей (+8,4%). Это средства, которые направляются на дорожную деятельность, строительство и реконструкцию социальных объектов, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на поддержку бизнеса и аграрного сектора.
В целом, к первому чтению доходы областного бюджета на 2024 год составляют 284,6 миллиарда рублей, что на 12,2 миллиарда рублей больше по сравнению с первым чтением бюджета на 2023 год, а расходы 300,2 миллиарда рублей (+20,6 миллиарда рублей). Собственные доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 228,7 миллиарда рублей с ростом к первому чтению бюджета на 2023 год на 15,3%.
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Ростовская областьРостовская областьАлександр Ищенко
 
 
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