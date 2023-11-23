https://ria.ru/20231123/raskhody-1911374153.html

Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут до 300,2 миллиарда

Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут до 300,2 миллиарда - РИА Новости, 23.11.2023

Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут до 300,2 миллиарда

Расходная часть бюджета Ростовской области в 2024 году вырастет на 7,4% и составит 300,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель законодательного... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:02

2023-11-23T16:02

2023-11-23T16:02

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Расходная часть бюджета Ростовской области в 2024 году вырастет на 7,4% и составит 300,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. В четверг депутаты областного парламента утвердили в первом чтении областной бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Его проект прошел публичные слушания, рассмотрение профильными комитетами и парламентскими фракциями. По словам Ищенко, увеличение доходной и расходной части говорит о том, что Ростовская область улучшает свои возможности. "Донская экономика, несмотря на всем известные внешние факторы со стороны враждебно настроенных стран, адаптировалась к новым реалиям, работает в плюс, что позволяет прирастать и бюджету Ростовской области... Расходная часть бюджета прибавила 20,6 миллиарда рублей (+7,4%) по сравнению с первым чтением годом ранее, и составила 300,2 миллиарда рублей", - сказал он. Спикер областного парламента отметил, что бюджет продолжает оставаться социальным: социальные расходы на 2024 год составят 2/3 всех расходов или 198,8 миллиарда рублей, что на 7,2 миллиарда рублей больше расходов бюджета на те же цели к первому чтению бюджета на 2023 год. Больше всего средств идет на социальную политику, образование и здравоохранение. На втором месте по объему расходов находится так называемый "бюджет развития" - 24 процента общих бюджетных расходов или 73,2 миллиарда рублей (+8,4%). Это средства, которые направляются на дорожную деятельность, строительство и реконструкцию социальных объектов, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на поддержку бизнеса и аграрного сектора. В целом, к первому чтению доходы областного бюджета на 2024 год составляют 284,6 миллиарда рублей, что на 12,2 миллиарда рублей больше по сравнению с первым чтением бюджета на 2023 год, а расходы 300,2 миллиарда рублей (+20,6 миллиарда рублей). Собственные доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 228,7 миллиарда рублей с ростом к первому чтению бюджета на 2023 год на 15,3%.

https://realty.ria.ru/20231116/rostov-1909754326.html

https://ria.ru/20231110/vystavka-1908761535.html

https://radiosputnik.ru/20231106/rostov-krym-1907674485.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, александр ищенко