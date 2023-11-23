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Семьям бойцов СВО из Ростовской области компенсируют часть расходов на ЖКХ - РИА Новости, 23.11.2023
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Ростовская область
 
15:34 23.11.2023 (обновлено: 15:37 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/raskhody-1911365134.html
Семьям бойцов СВО из Ростовской области компенсируют часть расходов на ЖКХ
Семьям бойцов СВО из Ростовской области компенсируют часть расходов на ЖКХ - РИА Новости, 23.11.2023
Семьям бойцов СВО из Ростовской области компенсируют часть расходов на ЖКХ
Членам семей участников спецоперации из Ростовской области с 1 января 2024 года будут компенсировать часть расходов на оплату коммунальных услуг и капитального... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:34
2023-11-23T15:37
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Членам семей участников спецоперации из Ростовской области с 1 января 2024 года будут компенсировать часть расходов на оплату коммунальных услуг и капитального ремонта, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. В четверг депутаты областного парламента на заседании приняли региональный закон "О мерах социальной поддержки членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции". "Нормами нового закона устанавливается, что членам семей участников СВО компенсируется половина расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах", - говорится в материалах заксобрания области. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей мобилизованных, контрактников и добровольцев - супруги, родители, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении. "Власти Ростовской области продолжают расширять меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Введенная льгота включена в Единый стандарт региональных мер социальной поддержки, подготовленный федеральной рабочей группой по вопросам СВО, которую возглавляет первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Единый стандарт на Дону внедрен в полном объеме", - сказал Ищенко. Установленная мера поддержки в виде компенсации расходов на оплату ЖКУ и взноса на капитальный ремонт начнет действовать с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231023/nomera-1904748320.html
https://ria.ru/20231102/rostov-na-donu-1906947297.html
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ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко

Семьям бойцов СВО из Ростовской области компенсируют часть расходов на ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанции об оплате услуг ЖКХ
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Квитанции об оплате услуг ЖКХ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Членам семей участников спецоперации из Ростовской области с 1 января 2024 года будут компенсировать часть расходов на оплату коммунальных услуг и капитального ремонта, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
В четверг депутаты областного парламента на заседании приняли региональный закон "О мерах социальной поддержки членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции".
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"Нормами нового закона устанавливается, что членам семей участников СВО компенсируется половина расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах", - говорится в материалах заксобрания области.
Данной мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей мобилизованных, контрактников и добровольцев - супруги, родители, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении.
"Власти Ростовской области продолжают расширять меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Введенная льгота включена в Единый стандарт региональных мер социальной поддержки, подготовленный федеральной рабочей группой по вопросам СВО, которую возглавляет первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Единый стандарт на Дону внедрен в полном объеме", - сказал Ищенко.
Установленная мера поддержки в виде компенсации расходов на оплату ЖКУ и взноса на капитальный ремонт начнет действовать с 1 января 2024 года.
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Ростовская областьРостовская областьАлександр Ищенко
 
 
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