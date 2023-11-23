https://ria.ru/20231123/pvo-1911334699.html

Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области

Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 23.11.2023

Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области

Средства ПВО России за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехватили 8 ракет HIMARS, уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, сообщило в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:08

2023-11-23T14:08

2023-11-23T14:59

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

ми-8 амтш

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехватили 8 ракет HIMARS, уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, сообщило в четверг Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата.Всего с начала специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13564 танка и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15530 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , россия, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр