https://ria.ru/20231123/pvo-1911334699.html
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 23.11.2023
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Средства ПВО России за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехватили 8 ракет HIMARS, уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, сообщило в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:08
2023-11-23T14:08
2023-11-23T14:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехватили 8 ракет HIMARS, уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, сообщило в четверг Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата.Всего с начала специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13564 танка и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15530 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Ми-8 и 24 беспилотника
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехватили 8 ракет HIMARS, уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области
сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13564 танка и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15530 единиц специальной военной автомобильной техники.
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