https://ria.ru/20231123/putin-1911370246.html

Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети

Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети - РИА Новости, 23.11.2023

Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца в котором он заявил, что президент России Владимир Путин должен прекратить конфликт на РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:55

2023-11-23T15:55

2023-11-23T16:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца в котором он заявил, что президент России Владимир Путин должен прекратить конфликт на Украине и вывести войска. "Германия больше не пользуется авторитетом, поскольку Меркель в своей дипломатической работе вела себя неискренне по отношению к России, особенно в ситуации с Минскими соглашениями", — написал один из комментаторов. "Действительно ли Германия в состоянии предъявлять претензии к России? Возможно, дипломатия была бы лучшим выходом", — отметил другой. "Лицемер", — добавил третий. "Прежде всего обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы остановить эскалацию. Пожалуйста, воздействуйте и на Зеленского, если вы серьезно хотите взять на себя роль посредника", — поделился мнением еще один пользователь. "Запад сознательно проигнорировал интересы и предложения России в области безопасности в 2021 году, отверг их, даже не стал вести переговоры!" — заключили читатели. Путин, выступая на виртуальном саммите G20, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной. Он отмечал, что если в Киеве хотят переговоров, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего их проводить. Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России, указал он.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911252368.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911231416.html

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в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, германия, украина