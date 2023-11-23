Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца в котором он заявил, что президент России Владимир Путин должен прекратить конфликт на Украине и вывести войска.
"Германия больше не пользуется авторитетом, поскольку Меркель в своей дипломатической работе вела себя неискренне по отношению к России, особенно в ситуации с Минскими соглашениями", — написал один из комментаторов.
"Германия больше не пользуется авторитетом, поскольку Меркель в своей дипломатической работе вела себя неискренне по отношению к России, особенно в ситуации с Минскими соглашениями", — написал один из комментаторов.
"Действительно ли Германия в состоянии предъявлять претензии к России? Возможно, дипломатия была бы лучшим выходом", — отметил другой.
"Лицемер", — добавил третий.
"Прежде всего обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы остановить эскалацию. Пожалуйста, воздействуйте и на Зеленского, если вы серьезно хотите взять на себя роль посредника", — поделился мнением еще один пользователь.
"Запад сознательно проигнорировал интересы и предложения России в области безопасности в 2021 году, отверг их, даже не стал вести переговоры!" — заключили читатели.
Путин, выступая на виртуальном саммите G20, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной. Он отмечал, что если в Киеве хотят переговоров, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего их проводить. Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России, указал он.
"Лицемер", — добавил третий.
"Прежде всего обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы остановить эскалацию. Пожалуйста, воздействуйте и на Зеленского, если вы серьезно хотите взять на себя роль посредника", — поделился мнением еще один пользователь.
"Запад сознательно проигнорировал интересы и предложения России в области безопасности в 2021 году, отверг их, даже не стал вести переговоры!" — заключили читатели.
Путин, выступая на виртуальном саммите G20, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной. Он отмечал, что если в Киеве хотят переговоров, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего их проводить. Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России, указал он.