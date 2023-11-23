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Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 23.11.2023 (обновлено: 16:03 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/putin-1911370246.html
Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети
Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети - РИА Новости, 23.11.2023
Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца в котором он заявил, что президент России Владимир Путин должен прекратить конфликт на РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:55
2023-11-23T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
украина
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца в котором он заявил, что президент России Владимир Путин должен прекратить конфликт на Украине и вывести войска. "Германия больше не пользуется авторитетом, поскольку Меркель в своей дипломатической работе вела себя неискренне по отношению к России, особенно в ситуации с Минскими соглашениями", — написал один из комментаторов. "Действительно ли Германия в состоянии предъявлять претензии к России? Возможно, дипломатия была бы лучшим выходом", — отметил другой. "Лицемер", — добавил третий. "Прежде всего обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы остановить эскалацию. Пожалуйста, воздействуйте и на Зеленского, если вы серьезно хотите взять на себя роль посредника", — поделился мнением еще один пользователь. "Запад сознательно проигнорировал интересы и предложения России в области безопасности в 2021 году, отверг их, даже не стал вести переговоры!" — заключили читатели. Путин, выступая на виртуальном саммите G20, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной. Он отмечал, что если в Киеве хотят переговоров, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего их проводить. Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России, указал он.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911252368.html
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в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия, Украина

Новый ультиматум Шольца Путину вызвал ярость в Сети

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост канцлера Германии Олафа Шольца в котором он заявил, что президент России Владимир Путин должен прекратить конфликт на Украине и вывести войска.

"Германия больше не пользуется авторитетом, поскольку Меркель в своей дипломатической работе вела себя неискренне по отношению к России, особенно в ситуации с Минскими соглашениями", — написал один из комментаторов.
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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"Действительно ли Германия в состоянии предъявлять претензии к России? Возможно, дипломатия была бы лучшим выходом", — отметил другой.

"Лицемер", — добавил третий.

"Прежде всего обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы остановить эскалацию. Пожалуйста, воздействуйте и на Зеленского, если вы серьезно хотите взять на себя роль посредника", — поделился мнением еще один пользователь.

"Запад сознательно проигнорировал интересы и предложения России в области безопасности в 2021 году, отверг их, даже не стал вести переговоры!" — заключили читатели.

Путин, выступая на виртуальном саммите G20, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной. Он отмечал, что если в Киеве хотят переговоров, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего их проводить. Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России, указал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинОлаф ШольцРоссияГерманияУкраина
 
 
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