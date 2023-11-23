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Израильская армия заявила о 35 пусках с территории Ливана

Израильская армия заявила о 35 пусках с территории Ливана - РИА Новости, 23.11.2023

Израильская армия заявила о 35 пусках с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что зафиксировала 35 пусков с территории Ливана по Израилю, ПВО перехватила некоторые из них. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:49

2023-11-23T13:49

2023-11-23T13:59

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что зафиксировала 35 пусков с территории Ливана по Израилю, ПВО перехватила некоторые из них."Было зафиксировано около 35 пусков из Ливана в направлении израильской территории. Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватила несколько пусков", - говорится в сообщении военного ведомства.Согласно сообщению, авиация ЦАХАЛ нанесла ответные удары по нескольким пусковым установкам в Ливане.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан