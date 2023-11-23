https://ria.ru/20231123/prosto_kapital-1911419804.html

Аудитория онлайн-форума "Просто капитал" выросла в два раза

Аудитория онлайн-форума "Просто капитал" выросла в два раза - РИА Новости, 23.11.2023

Аудитория онлайн-форума "Просто капитал" выросла в два раза

ПСБ провел IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"; его аудитория за год выросла в два раза и превысила почти три миллиона... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:10

2023-11-23T18:10

2023-11-23T18:10

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финансы

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ПСБ провел IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"; его аудитория за год выросла в два раза и превысила почти три миллиона онлайн-слушателей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Форум стал площадкой для обмена мнениями об инструментах и способах повышения уровня финансовой культуры граждан, говорится в сообщении. Организаторы предложили слушателям три параллельных образовательных трека. На треке поддержки и развития фокус был сделан на финансовое благополучие новых регионов России и военнослужащих. На семейном треке обсуждалась экономика семьи, инвестиции в будущее детей, правильные подходы к сбережениям, кредитам, ипотеке и защита от мошеннических действий. На бизнес-треке была рассмотрена деловая активность предпринимателей, финтех-решения, которые упрощают ведение деятельности, а также кредитование и государственные программы льготного финансирования для малого и среднего бизнеса. "Сильная экономика страны – это в том числе финансово-уверенные в себе граждане. Поэтому несколько лет назад в ПСБ <…> было принято решение о запуске специального проекта, где эксперты из разных финансовых отраслей бесплатно делятся своими знаниями и опытом, повышая таким образом финансовую грамотность россиян. И как показывает статистика по количеству слушателей на форуме "Просто капитал", интерес аудитории к финансовому просвещению только растет. Наши сограждане стремятся заработать, сохранить, приумножить, инвестировать - одним словом, грамотно распорядиться своими деньгами. Форум стал площадкой, где можно получить ответы на свои вопросы, а также советы, которые помогают принять правильное решение", - сказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231115/finansovaya_gramotnost-1909563247.html

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псб (банк псб), финансы, экономика, форум