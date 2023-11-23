Рейтинг@Mail.ru
Аудитория онлайн-форума "Просто капитал" выросла в два раза - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/prosto_kapital-1911419804.html
Аудитория онлайн-форума "Просто капитал" выросла в два раза
Аудитория онлайн-форума "Просто капитал" выросла в два раза - РИА Новости, 23.11.2023
Аудитория онлайн-форума "Просто капитал" выросла в два раза
ПСБ провел IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"; его аудитория за год выросла в два раза и превысила почти три миллиона... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:10
2023-11-23T18:10
псб (банк псб)
финансы
экономика
форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911412632_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_bf335997241ffd8fa3085f8159dfedb2.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ПСБ провел IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"; его аудитория за год выросла в два раза и превысила почти три миллиона онлайн-слушателей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Форум стал площадкой для обмена мнениями об инструментах и способах повышения уровня финансовой культуры граждан, говорится в сообщении. Организаторы предложили слушателям три параллельных образовательных трека. На треке поддержки и развития фокус был сделан на финансовое благополучие новых регионов России и военнослужащих. На семейном треке обсуждалась экономика семьи, инвестиции в будущее детей, правильные подходы к сбережениям, кредитам, ипотеке и защита от мошеннических действий. На бизнес-треке была рассмотрена деловая активность предпринимателей, финтех-решения, которые упрощают ведение деятельности, а также кредитование и государственные программы льготного финансирования для малого и среднего бизнеса. "Сильная экономика страны – это в том числе финансово-уверенные в себе граждане. Поэтому несколько лет назад в ПСБ &lt;…&gt; было принято решение о запуске специального проекта, где эксперты из разных финансовых отраслей бесплатно делятся своими знаниями и опытом, повышая таким образом финансовую грамотность россиян. И как показывает статистика по количеству слушателей на форуме "Просто капитал", интерес аудитории к финансовому просвещению только растет. Наши сограждане стремятся заработать, сохранить, приумножить, инвестировать - одним словом, грамотно распорядиться своими деньгами. Форум стал площадкой, где можно получить ответы на свои вопросы, а также советы, которые помогают принять правильное решение", - сказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231115/finansovaya_gramotnost-1909563247.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911412632_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_fbefab9d5bbafdb661af9ca9ce15c707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), финансы, экономика, форум
ПСБ (Банк ПСБ), Финансы, Экономика, Форум

Аудитория онлайн-форума "Просто капитал" выросла в два раза

© iStock.com / Cecilie_ArcursМужчина использует смартфон и ноутбук в работе
Мужчина использует смартфон и ноутбук в работе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© iStock.com / Cecilie_Arcurs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ПСБ провел IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"; его аудитория за год выросла в два раза и превысила почти три миллиона онлайн-слушателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Форум стал площадкой для обмена мнениями об инструментах и способах повышения уровня финансовой культуры граждан, говорится в сообщении.
Организаторы предложили слушателям три параллельных образовательных трека. На треке поддержки и развития фокус был сделан на финансовое благополучие новых регионов России и военнослужащих. На семейном треке обсуждалась экономика семьи, инвестиции в будущее детей, правильные подходы к сбережениям, кредитам, ипотеке и защита от мошеннических действий. На бизнес-треке была рассмотрена деловая активность предпринимателей, финтех-решения, которые упрощают ведение деятельности, а также кредитование и государственные программы льготного финансирования для малого и среднего бизнеса.
"Сильная экономика страны – это в том числе финансово-уверенные в себе граждане. Поэтому несколько лет назад в ПСБ <…> было принято решение о запуске специального проекта, где эксперты из разных финансовых отраслей бесплатно делятся своими знаниями и опытом, повышая таким образом финансовую грамотность россиян. И как показывает статистика по количеству слушателей на форуме "Просто капитал", интерес аудитории к финансовому просвещению только растет. Наши сограждане стремятся заработать, сохранить, приумножить, инвестировать - одним словом, грамотно распорядиться своими деньгами. Форум стал площадкой, где можно получить ответы на свои вопросы, а также советы, которые помогают принять правильное решение", - сказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.
ПСБ
ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"
15 ноября, 12:40
 
ПСБ (Банк ПСБ)ФинансыЭкономикаФорум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала