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В Подмосковье иконописца Холопова дважды ударили ножом в электропоезде - РИА Новости, 23.11.2023
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15:23 23.11.2023 (обновлено: 15:37 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911359904.html
В Подмосковье иконописца Холопова дважды ударили ножом в электропоезде
В Подмосковье иконописца Холопова дважды ударили ножом в электропоезде - РИА Новости, 23.11.2023
В Подмосковье иконописца Холопова дважды ударили ножом в электропоезде
Известного иконописца дважды ударили ножом в электропоезде в Подмосковье, полицейские задержали подозреваемого в кратчайшие сроки, сообщила журналистам... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:23
2023-11-23T15:37
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
ирина волк
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Известного иконописца дважды ударили ножом в электропоезде в Подмосковье, полицейские задержали подозреваемого в кратчайшие сроки, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, в полицию обратилась жена известного иконописца, которая сообщила, что "около часа ночи в электропоезде злоумышленник дважды ударил ножом ее супруга". "Потерпевший с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости нарядом скорой медицинской помощи был доставлен в Центральную клиническую больницу Сергиева Посада. В кратчайшие сроки сотрудниками ЛОП на железнодорожной станции Сергиев Посад задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью пассажиру электропоезда, следовавшего из Москвы", - рассказала Волк. На видео МВД РФ с признательными показаниями задержанный рассказал, что "резал ножом грейпфрут в этот момент, когда он (иконописец - ред.) подходил". Нападавший также отметил, что пришлось нанести второй удар ножом, чтобы иконописец "осел", поскольку после первого он не "отстал"."При увороте ему в живот сразу стукнул ножом, я думал, он отстанет, а он, может, в шоке был, или еще что-то. Второй раз я ему уже повыше ударил, и здесь он осел", - рассказал задержанный.Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Фигурант дела, житель Владимирской области 59 лет, заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавший иконописец - Аркадий Холопов.
https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), сергиев посад, ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Ирина Волк
В Подмосковье иконописца Холопова дважды ударили ножом в электропоезде

В Подмосковье известного иконописца дважды ударили ножом в электропоезде

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Известного иконописца дважды ударили ножом в электропоезде в Подмосковье, полицейские задержали подозреваемого в кратчайшие сроки, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в полицию обратилась жена известного иконописца, которая сообщила, что "около часа ночи в электропоезде злоумышленник дважды ударил ножом ее супруга".
«
"Потерпевший с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости нарядом скорой медицинской помощи был доставлен в Центральную клиническую больницу Сергиева Посада. В кратчайшие сроки сотрудниками ЛОП на железнодорожной станции Сергиев Посад задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью пассажиру электропоезда, следовавшего из Москвы", - рассказала Волк.
На видео МВД РФ с признательными показаниями задержанный рассказал, что "резал ножом грейпфрут в этот момент, когда он (иконописец - ред.) подходил". Нападавший также отметил, что пришлось нанести второй удар ножом, чтобы иконописец "осел", поскольку после первого он не "отстал".
"При увороте ему в живот сразу стукнул ножом, я думал, он отстанет, а он, может, в шоке был, или еще что-то. Второй раз я ему уже повыше ударил, и здесь он осел", - рассказал задержанный.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Фигурант дела, житель Владимирской области 59 лет, заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавший иконописец - Аркадий Холопов.
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