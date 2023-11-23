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В Кузбассе женщина угрожала издеваться над ребенком назло его отцу - РИА Новости, 23.11.2023
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10:00 23.11.2023 (обновлено: 12:24 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911243107.html
В Кузбассе женщина угрожала издеваться над ребенком назло его отцу
В Кузбассе женщина угрожала издеваться над ребенком назло его отцу - РИА Новости, 23.11.2023
В Кузбассе женщина угрожала издеваться над ребенком назло его отцу
Жительница города Ленинск-Кузнецкого угрожала издеваться над своим 4-месячным сыном назло его отцу, который уделяет ей мало внимания, полиция проводит проверку, РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:00
2023-11-23T12:24
происшествия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 23 ноя - РИА Новости. Жительница города Ленинск-Кузнецкого угрожала издеваться над своим 4-месячным сыном назло его отцу, который уделяет ей мало внимания, полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее в интернете распространилось сообщение женщины, адресованное отцу ребенка, в котором она угрожает ему бить малыша, и что "он бесит ее до такой степени, что она хочет швырнуть его об стенку". Также в интернете распространилась запись передачи "Мужское-женское", героиней которой недавно была мать детей, где она говорила, что ее дети никому не нужны."Инспекторы по делам несовершеннолетних… незамедлительно выехали по адресу проживания горожанки. Предварительно, следов причинения вреда здоровью на 4-месячном сыне и его 4-летней сестре не обнаружено. Ранее жалоб на то, что детям угрожает опасность со стороны матери, в полицию не поступало. Двадцати трехлетняя местная жительница пояснила, что сообщения с угрозами насилия в отношении младшего ребенка отправила отцу малыша с целью привлечь его внимание... Полицейские проводят проверку", - говорится в сообщении.Оба ребенка помещены в больницу для тщательного обследования.Как в свою очередь сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, по данному факту в следственном отделе по городу Ленинск-Кузнецкий СУ СК по Кемеровской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам будет дана надлежащая правовая оценка, в том числе действиям органов системы профилактики.Ведомство уточняет, что в семье трое детей. Кроме 4-летней дочери и 4 –месячного сына, у женщины есть еще и 6-летний сын. Все они изъяты и переданы в социальное учреждение.
https://ria.ru/20231121/rebenok-1910801418.html
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ленинск-кузнецкий
кемеровская область
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РИА Новости
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происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе женщина угрожала издеваться над ребенком назло его отцу

В Кузбассе женщина угрожала издеваться над сыном, проводится проверка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 ноя - РИА Новости. Жительница города Ленинск-Кузнецкого угрожала издеваться над своим 4-месячным сыном назло его отцу, который уделяет ей мало внимания, полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее в интернете распространилось сообщение женщины, адресованное отцу ребенка, в котором она угрожает ему бить малыша, и что "он бесит ее до такой степени, что она хочет швырнуть его об стенку".
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Также в интернете распространилась запись передачи "Мужское-женское", героиней которой недавно была мать детей, где она говорила, что ее дети никому не нужны.
«
"Инспекторы по делам несовершеннолетних… незамедлительно выехали по адресу проживания горожанки. Предварительно, следов причинения вреда здоровью на 4-месячном сыне и его 4-летней сестре не обнаружено. Ранее жалоб на то, что детям угрожает опасность со стороны матери, в полицию не поступало. Двадцати трехлетняя местная жительница пояснила, что сообщения с угрозами насилия в отношении младшего ребенка отправила отцу малыша с целью привлечь его внимание... Полицейские проводят проверку", - говорится в сообщении.
Оба ребенка помещены в больницу для тщательного обследования.
Как в свою очередь сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, по данному факту в следственном отделе по городу Ленинск-Кузнецкий СУ СК по Кемеровской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам будет дана надлежащая правовая оценка, в том числе действиям органов системы профилактики.
Ведомство уточняет, что в семье трое детей. Кроме 4-летней дочери и 4 –месячного сына, у женщины есть еще и 6-летний сын. Все они изъяты и переданы в социальное учреждение.
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