https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911243107.html

В Кузбассе женщина угрожала издеваться над ребенком назло его отцу

В Кузбассе женщина угрожала издеваться над ребенком назло его отцу - РИА Новости, 23.11.2023

В Кузбассе женщина угрожала издеваться над ребенком назло его отцу

Жительница города Ленинск-Кузнецкого угрожала издеваться над своим 4-месячным сыном назло его отцу, который уделяет ей мало внимания, полиция проводит проверку, РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:00

2023-11-23T10:00

2023-11-23T12:24

происшествия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 23 ноя - РИА Новости. Жительница города Ленинск-Кузнецкого угрожала издеваться над своим 4-месячным сыном назло его отцу, который уделяет ей мало внимания, полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее в интернете распространилось сообщение женщины, адресованное отцу ребенка, в котором она угрожает ему бить малыша, и что "он бесит ее до такой степени, что она хочет швырнуть его об стенку". Также в интернете распространилась запись передачи "Мужское-женское", героиней которой недавно была мать детей, где она говорила, что ее дети никому не нужны."Инспекторы по делам несовершеннолетних… незамедлительно выехали по адресу проживания горожанки. Предварительно, следов причинения вреда здоровью на 4-месячном сыне и его 4-летней сестре не обнаружено. Ранее жалоб на то, что детям угрожает опасность со стороны матери, в полицию не поступало. Двадцати трехлетняя местная жительница пояснила, что сообщения с угрозами насилия в отношении младшего ребенка отправила отцу малыша с целью привлечь его внимание... Полицейские проводят проверку", - говорится в сообщении.Оба ребенка помещены в больницу для тщательного обследования.Как в свою очередь сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, по данному факту в следственном отделе по городу Ленинск-Кузнецкий СУ СК по Кемеровской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам будет дана надлежащая правовая оценка, в том числе действиям органов системы профилактики.Ведомство уточняет, что в семье трое детей. Кроме 4-летней дочери и 4 –месячного сына, у женщины есть еще и 6-летний сын. Все они изъяты и переданы в социальное учреждение.

https://ria.ru/20231121/rebenok-1910801418.html

https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)