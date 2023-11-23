https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911224734.html

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без отопления и света

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без отопления и света - РИА Новости, 23.11.2023

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без отопления и света

Тысячи жителей Ростова-на-Дону в ночь на четверг остались без отопления, света и воды из-за повреждения электрического кабеля при строительстве дороги "Западная РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:20

2023-11-23T07:20

2023-11-23T07:20

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Тысячи жителей Ростова-на-Дону в ночь на четверг остались без отопления, света и воды из-за повреждения электрического кабеля при строительстве дороги "Западная Хорда", сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Ночью в Ростове-на-Дону выпал первый снег. "Компания ООО "Т-Транс" при производстве земляных работ по строительству дороги "Западная Хорда" на улице Доватора перебила электрический кабель, питающий многоквартирные дома по адресам: ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и Волнистая, 25. В результате без света, отопления и водоснабжения остались тысячи жителей", - написал он в Telegram-канале. По данному факту администрация Ростова подала заявление в прокуратуру города. Восстановление поврежденного участка будет выполнено за счет организации, повредившей кабель. Специалисты Донэнерго РГЭС оперативно приступили к устранению аварии. Логвиненко дал поручение ГО и ЧС города на время проведения ремонтных работ подключить генератор и подать электричество в дома по временной схеме. К полуночи в многоквартирном доме по улице Стабильная, 3 был подключен дизель-генератор, запущены насосы для подачи отопления. Включены восемь лифтов - по одному в каждом подъезде.

https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911137733.html

https://ria.ru/20231122/krasitel-1910971109.html

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происшествия, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия