https://ria.ru/20231123/prigovor-1911448478.html

В Дагестане контрактника приговорили к 5,5 года за оставление части

В Дагестане контрактника приговорили к 5,5 года за оставление части - РИА Новости, 23.11.2023

В Дагестане контрактника приговорили к 5,5 года за оставление части

Служивший по контракту военнослужащий из Дагестана, в период мобилизации самовольно покинувший воинскую часть на территории Запорожской области, проговорен к... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:31

2023-11-23T20:31

2023-11-23T20:31

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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Служивший по контракту военнослужащий из Дагестана, в период мобилизации самовольно покинувший воинскую часть на территории Запорожской области, проговорен к 5,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Махачкалинского гарнизонного военного суда. "По приговору Махачкалинского гарнизонного военного суда от 21 ноября 2023 года Рамазанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы") и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. Установлено, что 17 февраля 2023 года Рамазанов, проходя службу в Вооруженных силах РФ по контракту, самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части на территории Запорожской области в период мобилизации и находился по месту своего жительства. Место службы он оставил, желая отдохнуть от службы. В сентябре мужчина добровольно прибыл в военный следственный отдел СК РФ в Махачкале и "прекратил свое незаконное нахождение вне воинских правоотношений". После оглашения приговора Рамазанова взяли под стражу в зале судебного заседания, до вступления приговора в законную силу он будет содержаться в махачкалинском СИЗО.

https://ria.ru/20231121/prigovor-1910709808.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, запорожская область, махачкала, происшествия