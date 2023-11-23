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Названы лучшие горнолыжные курорты и отели России

Названы лучшие горнолыжные курорты и отели России - РИА Новости, 23.11.2023

Названы лучшие горнолыжные курорты и отели России

Сегодня, 23 ноября, в Москве состоялась торжественная церемония награждения второй национальной премии "Горы России", на которой назвали лучшие горнолыжные... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T21:21

2023-11-23T21:21

2023-11-23T21:21

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сегодня, 23 ноября, в Москве состоялась торжественная церемония награждения второй национальной премии "Горы России", на которой назвали лучшие горнолыжные курорты и отели.Участие в ней приняли 342 представителя индустрии со всей страны. Это курорты, отели, глэмпинги, хостелы и туроператоры. Народное голосование проходило на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября в 27 номинациях.Звание "Лучшего в России горнолыжного курорта" досталось "Архызу" в Карачаево-Черкессии, а всесезонный город-курорт "Свияжские холмы" в Татарстане признан лучшим для семейного отдыха."Тенденция в предпочтениях голосовавших, по сравнению с прошлым годом, несколько поменялась. Если на первой церемонии, в 2022 году, самой популярной стала номинация "Лучший горнолыжный курорт России", то в этом году голосовавших за "Лучший курорт для семейного отдыха" оказалось почти в три раза больше, – рассказали организаторы премии. – Основной тренд на сегодня – развитие семейного отдыха".Также были отмечены курорты: "Шерегеш" в Кемеровской области как самый событийный, а "Большой Вудъявр" в Мурманской области признан лучшим в черте города.Лучшим горнолыжным отелем в России оказался пятизвездочный "Манжерок" на одноименным курорте в Республике Алтай. Среди спа-гостиниц отметили ARKHYZ ROYAL Resort & SPA в "Архызе" и горные бани "4 стихии" на курорте "Красная Поляна" в Краснодарском крае. На соседнем курорте "Роза Хутор" находится лучший в России горнолыжный глэмпинг – "Эндемик"."В федеральных номинациях наиболее активно голосовали за курорты Северо-Кавказского федерального округа, а отели активнее всего выбирали Центральный и Сибирский округа", – отметили организаторы.Также лучшие курорты и отели оценивали и по федеральным округам. Например, в Центральном золото получили "Сорочаны" в Подмосковье, в Северо-Западном – "Золотая Долина", на юге – "Газпром Поляна", на Северном Кавказе – ВТРК "Эльбрус", в Приволжье – ГЛЦ "Банное", на Урале – комплекс Гора Белая. Лучший курорт в Сибири – спортивно-туристический комплекс Шерегеш, а на Дальнем Востоке – "Горный воздух" на Сахалине.Среди отелей выделили гостиницу-шале "Волен" в Подмосковье, спа-отель Sokroma "Гиперборея" в Кировске, на юге туристы проголосовали за "Отель корпоративный центр Сбербанка" категории "пять звезд" (курорт "Красная поляна"). На Кавказе лучший отель на лучшем курорте – это Mairi Park Hotel в "Архызе".В Приволжье участники голосования выделили "Коттеджи на горе" на курорте Губаха, на Урале Business Residence & Spa в "Солнечной долине". Лучший горнолыжный отель в Сибирском федеральном округе оказался на "Шерегеше" – Family resort & Spa "Ольга", а на Дальнем Востоке – гостиничный комплекс "Холдоми" на одноименном курорте в Хабаровском крае.Лауреатами в специальных номинациях наблюдательного совета национальной премии Горы России стали курорты "Хехцир" в Хабаровском крае, "Манжерок" и "Ергаки" в Красноярском крае, "Красная Поляна". Самым динамично развивающимся горнолыжным регионом признали Кузбасс. Среди фестивалей отметили Boogel Wogel, который проводится на "Розе Хутор"."Премия получила поддержку федерального уровня, что также подтверждает своевременность и важность проекта. В нее включилась вся наша страна, вся горнолыжная Россия", – отметил основатель премии, генеральный директор АНО Центр по развитию горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов. Он напомнил, что 40 процентов России – это горы, где много красивейших мест, которые ждут своих гостей.

https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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