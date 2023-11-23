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В Москве на Новом Арбате произошел пожар
В Москве на Новом Арбате произошел пожар - РИА Новости, 23.11.2023
В Москве на Новом Арбате произошел пожар
В Москве в ресторане на Новом Арбате произошло возгорание, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:20
2023-11-23T16:20
2023-11-23T17:56
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый арбат
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Москве в ресторане на Новом Арбате произошло возгорание, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России."В 15:51 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новый Арбат, дом 21, строение 1", — говорится в заявлении.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, речь идет о ресторане Steak it easy, там работают пожарные. На сайте заведения указано, что стейки и бургеры они "жарят самым продвинутым способом: в хоспере".Сейчас пожар ликвидировали. По предварительным данным, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Пятнадцать человек самостоятельно вышли на улицу, никто не пострадал, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231122/sk-1910984489.html
москва
новый арбат
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работы на месте пожара на Новом Арбате
Работы на месте пожара на Новом Арбате
2023-11-23T16:20
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PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый арбат, россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый Арбат, Россия
В Москве на Новом Арбате произошел пожар
В Москве на Новом Арбате произошел пожар в ресторане Steak it easy
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Москве в ресторане на Новом Арбате произошло возгорание, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.
«
"В 15:51 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новый Арбат, дом 21, строение 1", — говорится в заявлении.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, речь идет о ресторане Steak it easy, там работают пожарные.
На сайте заведения указано, что стейки и бургеры они "жарят самым продвинутым способом: в хоспере".
Сейчас пожар ликвидировали. По предварительным данным, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
Пятнадцать человек самостоятельно вышли на улицу, никто не пострадал, добавили в пресс-службе.
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