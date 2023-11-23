https://ria.ru/20231123/pozhar-1911381895.html

В Москве на Новом Арбате произошел пожар

В Москве на Новом Арбате произошел пожар - РИА Новости, 23.11.2023

В Москве на Новом Арбате произошел пожар

В Москве в ресторане на Новом Арбате произошло возгорание, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:20

2023-11-23T16:20

2023-11-23T17:56

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый арбат

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Москве в ресторане на Новом Арбате произошло возгорание, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России."В 15:51 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новый Арбат, дом 21, строение 1", — говорится в заявлении.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, речь идет о ресторане Steak it easy, там работают пожарные. На сайте заведения указано, что стейки и бургеры они "жарят самым продвинутым способом: в хоспере".Сейчас пожар ликвидировали. По предварительным данным, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Пятнадцать человек самостоятельно вышли на улицу, никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231122/sk-1910984489.html

москва

новый арбат

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работы на месте пожара на Новом Арбате Работы на месте пожара на Новом Арбате 2023-11-23T16:20 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый арбат, россия