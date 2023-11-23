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В Подмосковье назвали причину пожара на подстанции - РИА Новости, 23.11.2023
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11:49 23.11.2023 (обновлено: 11:50 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/pozhar-1911281026.html
В Подмосковье назвали причину пожара на подстанции
В Подмосковье назвали причину пожара на подстанции - РИА Новости, 23.11.2023
В Подмосковье назвали причину пожара на подстанции
Причиной возникшего ночью пожара на территории Ленинского городского округа в Подмосковье стало повреждение воздушной линии напряжением 110 кВ стрелой... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:49
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происшествия
лыткарино
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жуковский
домодедово (аэропорт)
россети московский регион
россети
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Причиной возникшего ночью пожара на территории Ленинского городского округа в Подмосковье стало повреждение воздушной линии напряжением 110 кВ стрелой перемещавшегося крана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа. "В дополнение о причинах инцидента: 23 ноября 2023 года в 01:12 кран на гусеничном ходу, перемещавшийся в нарушение норм безопасности с поднятой стрелой, повредил воздушную линию напряжением 110 кВ", - отметили в пресс-службе. В результате этого нарушилось электроснабжение у части потребителей в Ленинском городском округе, в Жуковском, Домодедово. Благодаря оперативным действиям персонала компании "Россети Московский регион" через 38 минут (в 01.50) электроснабжение потребителей было возобновлено по резервной схеме, добавили в пресс-службе. "Ночью 23.11.2023 в 01.05 произошло аварийное отключение электроснабжения в населённых пунктах Коробово, Мисайлово, Остров, Дроздово, Слобода, Орлово, Прудищи Ленинского округа. По состоянию на 2.00 часа ночи электроснабжение восстановлено в полном объеме", - сообщили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе администрации подмосковного Лыткарино опровергли информацию о вспышках и пожаре на подстанции на территории городского округа, все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. В официальном Telegram-канале администрации горокруга Лыткарино появилась информация, что сегодня ночью инцидент произошёл на подстанции "Россети" Ленинского городского округа, а не в Лыткарино.
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происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье), жуковский, домодедово (аэропорт), россети московский регион, россети, россия, общество
Происшествия, Лыткарино, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Домодедово (аэропорт), Россети Московский регион, Россети, Россия, Общество
В Подмосковье назвали причину пожара на подстанции

Причиной пожара в Подмосковье стало повреждение линии напряжения 110 кВ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Причиной возникшего ночью пожара на территории Ленинского городского округа в Подмосковье стало повреждение воздушной линии напряжением 110 кВ стрелой перемещавшегося крана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.
«
"В дополнение о причинах инцидента: 23 ноября 2023 года в 01:12 кран на гусеничном ходу, перемещавшийся в нарушение норм безопасности с поднятой стрелой, повредил воздушную линию напряжением 110 кВ", - отметили в пресс-службе.
В результате этого нарушилось электроснабжение у части потребителей в Ленинском городском округе, в Жуковском, Домодедово. Благодаря оперативным действиям персонала компании "Россети Московский регион" через 38 минут (в 01.50) электроснабжение потребителей было возобновлено по резервной схеме, добавили в пресс-службе.
"Ночью 23.11.2023 в 01.05 произошло аварийное отключение электроснабжения в населённых пунктах Коробово, Мисайлово, Остров, Дроздово, Слобода, Орлово, Прудищи Ленинского округа. По состоянию на 2.00 часа ночи электроснабжение восстановлено в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе администрации подмосковного Лыткарино опровергли информацию о вспышках и пожаре на подстанции на территории городского округа, все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
В официальном Telegram-канале администрации горокруга Лыткарино появилась информация, что сегодня ночью инцидент произошёл на подстанции "Россети" Ленинского городского округа, а не в Лыткарино.
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ПроисшествияЛыткариноМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Россети Московский регионРоссетиРоссияОбщество
 
 
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