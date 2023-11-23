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В Подмосковье назвали причину пожара на подстанции

В Подмосковье назвали причину пожара на подстанции - РИА Новости, 23.11.2023

В Подмосковье назвали причину пожара на подстанции

Причиной возникшего ночью пожара на территории Ленинского городского округа в Подмосковье стало повреждение воздушной линии напряжением 110 кВ стрелой... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:49

2023-11-23T11:49

2023-11-23T11:50

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Причиной возникшего ночью пожара на территории Ленинского городского округа в Подмосковье стало повреждение воздушной линии напряжением 110 кВ стрелой перемещавшегося крана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа. "В дополнение о причинах инцидента: 23 ноября 2023 года в 01:12 кран на гусеничном ходу, перемещавшийся в нарушение норм безопасности с поднятой стрелой, повредил воздушную линию напряжением 110 кВ", - отметили в пресс-службе. В результате этого нарушилось электроснабжение у части потребителей в Ленинском городском округе, в Жуковском, Домодедово. Благодаря оперативным действиям персонала компании "Россети Московский регион" через 38 минут (в 01.50) электроснабжение потребителей было возобновлено по резервной схеме, добавили в пресс-службе. "Ночью 23.11.2023 в 01.05 произошло аварийное отключение электроснабжения в населённых пунктах Коробово, Мисайлово, Остров, Дроздово, Слобода, Орлово, Прудищи Ленинского округа. По состоянию на 2.00 часа ночи электроснабжение восстановлено в полном объеме", - сообщили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе администрации подмосковного Лыткарино опровергли информацию о вспышках и пожаре на подстанции на территории городского округа, все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. В официальном Telegram-канале администрации горокруга Лыткарино появилась информация, что сегодня ночью инцидент произошёл на подстанции "Россети" Ленинского городского округа, а не в Лыткарино.

https://ria.ru/20231122/sk-1910984489.html

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