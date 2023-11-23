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В Лыткарино опровергли сообщения о пожаре на подстанции - РИА Новости, 23.11.2023
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10:42 23.11.2023 (обновлено: 10:43 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/pozhar-1911254659.html
В Лыткарино опровергли сообщения о пожаре на подстанции
В Лыткарино опровергли сообщения о пожаре на подстанции - РИА Новости, 23.11.2023
В Лыткарино опровергли сообщения о пожаре на подстанции
В пресс-службе администрации подмосковного Лыткарино опровергли информацию о вспышках и пожаре на подстанции на территории городского округа, все объекты... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:42
2023-11-23T10:43
происшествия
лыткарино
россети
россия
пожар
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В пресс-службе администрации подмосковного Лыткарино опровергли информацию о вспышках и пожаре на подстанции на территории городского округа, все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. "Все объекты жизнеобеспечения в Лыткарино работают в штатном режиме", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. Также в официальном Telegram-канале администрации горокруга Лыткарино появилась информация, что сегодня ночью инцидент произошёл на подстанции "Россети" Ленинского городского округа, а не в Лыткарино. "Уважаемые жители города Лыткарино! Сегодня ночью на территории Ленинского г.о. произошёл инцидент на подстанции "Россети", - говорится в сообщении.
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лыткарино
россия
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происшествия, лыткарино, россети, россия, пожар, московская область (подмосковье)
Происшествия, Лыткарино, Россети, Россия, Пожар, Московская область (Подмосковье)
В Лыткарино опровергли сообщения о пожаре на подстанции

Администрация Лыткарино опровергла сообщения о вспышках и пожаре на подстанции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В пресс-службе администрации подмосковного Лыткарино опровергли информацию о вспышках и пожаре на подстанции на территории городского округа, все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
«
"Все объекты жизнеобеспечения в Лыткарино работают в штатном режиме", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Также в официальном Telegram-канале администрации горокруга Лыткарино появилась информация, что сегодня ночью инцидент произошёл на подстанции "Россети" Ленинского городского округа, а не в Лыткарино.
"Уважаемые жители города Лыткарино! Сегодня ночью на территории Ленинского г.о. произошёл инцидент на подстанции "Россети", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЛыткариноРоссетиРоссияПожарМосковская область (Подмосковье)
 
 
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