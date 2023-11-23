https://ria.ru/20231123/pozhar-1911254659.html

В Лыткарино опровергли сообщения о пожаре на подстанции

В Лыткарино опровергли сообщения о пожаре на подстанции - РИА Новости, 23.11.2023

В Лыткарино опровергли сообщения о пожаре на подстанции

В пресс-службе администрации подмосковного Лыткарино опровергли информацию о вспышках и пожаре на подстанции на территории городского округа, все объекты... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:42

2023-11-23T10:42

2023-11-23T10:43

происшествия

лыткарино

россети

россия

пожар

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В пресс-службе администрации подмосковного Лыткарино опровергли информацию о вспышках и пожаре на подстанции на территории городского округа, все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. "Все объекты жизнеобеспечения в Лыткарино работают в штатном режиме", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. Также в официальном Telegram-канале администрации горокруга Лыткарино появилась информация, что сегодня ночью инцидент произошёл на подстанции "Россети" Ленинского городского округа, а не в Лыткарино. "Уважаемые жители города Лыткарино! Сегодня ночью на территории Ленинского г.о. произошёл инцидент на подстанции "Россети", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231122/sk-1910984489.html

лыткарино

россия

московская область (подмосковье)

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2023

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происшествия, лыткарино, россети, россия, пожар, московская область (подмосковье)