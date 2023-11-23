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Украинские военные потеряли до 50 солдат на Херсонском направлении
Украинские военные потеряли до 50 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.11.2023
Украинские военные потеряли до 50 солдат на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две гаубицы "МСТА-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:06
2023-11-23T14:06
2023-11-23T14:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две гаубицы "МСТА-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "МСТА-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские военные потеряли до 50 солдат на Херсонском направлении
МО: ВСУ потеряли до 50 солдат, две гаубицы "МСТА-Б" на Херсонском направлении