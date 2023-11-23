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Минобороны оценило потери украинских военных на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери украинских военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.11.2023

Минобороны оценило потери украинских военных на Южнодонецком направлении

Потери Киева на южнодонецком направлении за минувшие сутки составили до 140 военнослужащих, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:04

2023-11-23T14:04

2023-11-23T14:10

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Потери Киева на южнодонецком направлении за минувшие сутки составили до 140 военнослужащих, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики и 102 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были поражены артиллерийская система М777 и самоходная артустановка "Гвоздика".

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, россия, киев