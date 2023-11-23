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Минобороны оценило потери украинских военных на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери украинских военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.11.2023
Минобороны оценило потери украинских военных на Южнодонецком направлении
Потери Киева на южнодонецком направлении за минувшие сутки составили до 140 военнослужащих, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:04
2023-11-23T14:04
2023-11-23T14:10
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Потери Киева на южнодонецком направлении за минувшие сутки составили до 140 военнослужащих, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики и 102 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были поражены артиллерийская система М777 и самоходная артустановка "Гвоздика".
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Россия, Киев
Минобороны оценило потери украинских военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 140 солдат на Южнодонецком направлении