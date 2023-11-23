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В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке дрона
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке дрона - РИА Новости, 23.11.2023
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке дрона
Пострадавший при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Козинка Белгородской области находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T21:55
2023-11-23T21:55
2023-11-23T21:55
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БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Пострадавший при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Козинка Белгородской области находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает, сообщил главврач Грайворонской ЦРБ Андрей Попов. В четверг утром губернатор Вячеслав Гладков заявил, что село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. "Ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время он находится в хирургическом отделении больницы. Специалисты оценивают состояние пострадавшего как средняя степень тяжести. Угрозы для его жизни нет", - сказал врач, слова которого приводит региональный оперштаб в своем Telegram-канале. Попов уточнил, что 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, осколочное касательное ранение голени, а также множественные порезы в области головы. Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Андрей Попов
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавшего при атаке дрона
Врач Попов: угрозы жизни пострадавшего при атаке БПЛА в Белгородской области нет